原标题：“爸爸篮球赛”式“拼爹”可以有

最近，杭州多所小学组织“爸爸篮球赛”，引起学生和家长很大兴趣。据《钱江晚报》报道，专业的裁判、统一的球衣，看起来是普通的业余篮球比赛，但仔细观察你会发现，每位球员球衣背后号码上方的名字都有一个统一的后缀，那就是“某某他爹”。

小学生篮球赛并不稀奇，但小学组织“爸爸篮球赛”还是头一回听说。有网友调侃说，这是真正的“拼爹”，因为球衣上印着“某某他爹”，爸爸们不敢怠慢，纷纷放下手机、推掉饭局，主动加强日常锻炼。孩子们也在场上积极摇旗呐喊，为爸爸加油。

据较早开展“爸爸篮球联赛”的杭州某小学负责人介绍，开展这项比赛最初是为了让一年级入学的新生和家长能更快熟悉彼此，感受校园文化。事实上，“爸爸篮球赛”的意义远不止于迎新，对于形成家校合力、增强学生体质大有裨益，这样的“拼爹”不妨多多益善。

据报道，我国中小学生体质状况一度连续多年下降。近年来，各级教育部门和学校积极开展阳光体育运动，吸引青少年学生积极参加体育锻炼。2016年到2018年全国学生体质达标测试抽测复核的结果显示，学生体质健康状况连续下滑的趋势得到初步遏制，开始有上升势头。不过，增强学生体质并非学校的“独角戏”，还需要家长的积极配合。

中共中央、国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》明确指出，家庭教育对加强青少年体育、增强青少年体质起关键作用，“要在广大家长中倡导健康第一的理念，树立正确的教育观、成才观，注重从小培养青少年良好的体育锻炼习惯、饮食卫生习惯和文明健康的生活方式，鼓励家长和孩子共同参加体育锻炼。”现实生活中，一些家长并没有意识到这一点，他们不仅自己“手机不离手，出门懒得走”，很少参加运动项目，对于引导孩子锻炼身体也缺乏重视。

不少家长给孩子报各种辅导班，让孩子整天忙于学习，根本没时间锻炼，同时很少陪孩子打打球、跑跑步，纵容孩子窝在家里看电视、玩电脑。家庭教育和学校教育难以在加强学生体育锻炼方面形成合力，这都不利于增强青少年体质。

为改变上述情况，举办“爸爸篮球赛”不失为一个好办法。不管成绩如何，单冲着“某某他爹”的球衣，相信每位家长都会重视起来，全力以赴。不仅自己的球技增长了，体能上去了，同时也为孩子树立了健康阳光的形象，在爸爸的带领下感受体育的魅力。“爸爸篮球赛”虽然只是体育活动，但对于端正家长态度、打造良好的家校协作机制意义重大，可望让家长和孩子们持续受益。

此外，“爸爸篮球赛”也让家长之间、家长和学校之间，多了一个交流平台。平时，爸爸妈妈们大都忙于各自工作，相互之间很少交流，与学校的联系也仅限于家长群、家长会。开展“爸爸篮球赛”，让家校沟通由点对点变成面对面。除了切磋球技外，爸爸们还可以聊聊家教心得，和老师谈谈学生表现，孩子之间的小摩擦、冲突也可以得到及时沟通和化解。（张淳艺）

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