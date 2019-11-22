“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作启动

为更好用先进人物引领社会主义核心价值观建设，激励广大师生奋进新征程、建功新时代，教育部、中央宣传部、国务院国资委、全国总工会、共青团中央、全国妇联和中国科协21日在北京大学联合启动“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作。

扎根大漠潜心石窟考古研究、被誉为“敦煌的女儿”的敦煌研究院名誉院长樊锦诗，以“强军兴国”为使命、推动中国火炸药研究应用跨入自主创新和引领发展的中国工程院院士王泽山，为人民利益勇闯雷场、为保护战友身受重伤的排雷英雄杜富国，练就0.003毫米的“文墨精度”、用技能改变命运的中国航空工业首席技能专家方文墨，20年不懈努力、将落后村变为先进村的山东省兰陵县卞庄街道代村党委书记王传喜……在启动仪式现场，5位新时代先进人物的代表结合自身经历讲述感人故事，为现场观众上了一堂有理想高度、思想深度、人生厚度、情感温度的“思政大课”。

教育部部长陈宝生在启动仪式上表示，开展“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作的目的，就是要发挥榜样作用，引导广大青年学生敬仰先进、学习先进、争做先进，凝聚起培养担当民族复兴大任的时代新人的磅礴力量。中宣部副部长梁言顺主持启动仪式。

据介绍，根据“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作相关部署，各高校将广泛邀请国家勋章和国家荣誉称号获得者、改革先锋、“时代楷模”、“最美奋斗者”等新时代先进人物，通过多种方式进入高校开展思想政治工作。

（记者施雨岑）

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