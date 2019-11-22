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郑州警方打掉一网络诈骗犯罪团伙 假招聘盯上在校大学生

2019年11月22日08:34  来源：中国青年报
 
原标题：假招聘盯上在校大学生

　　“图书馆兼职、电影院检票员兼职、日结150元至180元……”

　　郑州某大学大三学生小陈想找个周末的兼职工作，挣点儿生活费，在某网站看到这则电影院检票员招工日结工资的招聘信息后，觉得工作不累、体面，工资也高，符合自己的求职意愿，便投了简历。没想到不仅没有找到工作，还被骗了几百元。

　　像小陈一样，遭受此类诈骗的00后大学生为数不少。不过他们和小陈一样，只当吃了哑巴亏，并没有报警。

　　11月20日，河南省郑州市警方通报称，该局商城路分局近日成功打掉一电信网络诈骗犯罪团伙，38名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

　　为打击冒充招聘单位发布虚假招聘信息实施电信网络诈骗犯罪，郑州市公安局商城路分局案件侦办大队成立了专班。他们在侦查中发现，一公司极有可能涉嫌电信诈骗，而与之有紧密联系的其他6家公司也逐一浮出水面。这些公司分散在多个商贸楼内，背后由同一个老板操控，看似各个独立、互无往来，实则互相掩护、共同作案。该伙人员组织严密、分工明确。“一体化、专业性、链条式，诈骗团伙组织特点明显，诈骗手法翻新快，打击难度越来越大。”大队长刘成晓说。

　　民警调查发现，该团伙以多个咨询服务公司为掩护，有步骤实施诈骗。主要诈骗手法分“五步走”：

　　第一步：放诱饵。通过PS营业执照或从别处购买执照的方式，在网站上广泛发布虚假招聘信息，引诱求职者投递简历。

　　第二步：找“小鱼”。从中筛选出18岁至30岁尤其是在校学生的求职者，随后冒充招工单位电话联系求职者应聘。

　　第三步：先付钱。假冒招工单位人事管理人员，向应聘者虚构高工资高待遇，诱骗应聘者通过支付宝或微信扫码缴纳380元保证金以显示签约，并设置干满40天和干够40次才可以退还保证金的门槛。

　　第四步：大忽悠。而后又以“招工已满、好工作不是经常有、可以调换工作”等为由欺骗应聘者，接着利用分散在各区的几家公司，继续冒充用工单位，虚构招聘信息蒙蔽应聘者，致使应聘者因无法从事与所求职位相符的工作而放弃求职。

　　第五步：要钱难。当应聘者要求退还保证金时，就以“未按照干满40天和干够40次”为由拒退费用，达到骗取保证金的目的。

　　郑州警方郑重提醒求职者尤其是在校大学生，在网站上浏览招聘信息时，不要被一些看似体面、轻松又高收入的信息蒙蔽，盲目投简历。一定要通过正规渠道到招工单位面对面咨询，注意观察所在环境是否与招工单位实际地址相符。一旦被要求缴纳保证金或押金等费用，需提高警惕、防止上当，如果被骗，要及时报警。

　　中国青年报·中国青年网记者 潘志贤 通讯员 闫亚平

(责编：郝孟佳、熊旭)
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