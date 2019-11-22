北师大少儿阅读中心成立 探让中国孩子读最好的童书

原标题：北师大少儿阅读与童书评价研究中心成立

近日，“新时代儿童阅读生态及构建”研讨会暨北京师范大学新闻传播学院少儿阅读与童书评价研究中心（以下简称“中心”）成立发布会在京师大厦举行。会议由北京师范大学新闻传播学院、《教育家》杂志社联合举办。

公众对于少儿阅读的热情、重视和投入与日俱增，国内童书市场呈现井喷式发展。相形之下，儿童阅读领域的科学普及和有效实施却还有很长的路要走。家长、孩子、学校和一些阅读机构缺乏专业引导，童书出版物良莠不齐，童书品类、品质、品味甚至品格模糊难辨，其中一些出版物还有扣错少年儿童“人生第一粒扣子”的可能。

基于“让中国的孩子读最好的童书，让世界的孩子读中国最好的童书”理念，中心有效整合北师大在教育心理、文学、传播等相关学科优势，发挥北师大新闻传播学院在图书编辑、策划、出版等方面的影响力，深入探索儿童阅读教育的途径、模式和规律，构建儿童阅读教育的理论体系和操作路径，通过孵化中国原创绘本项目，服务“京师学派”的学术成果转化与大众科普传播。

中心还将定期发布相关专业报告与榜单，研发少儿阅读评价体系、家长教程，举办绘本创作工作坊等。郑伟期待中心成为中国童书发展的智慧贡献者、儿童阅读的理念引领者、高端童书的头部策划者，创造全媒时代的童书研发生产新生态。

(责编：郝孟佳、熊旭)