原标题：劳动教育是“浪费”时间吗？对劳动的理解应与时俱进

河北乐亭县小学生在劳动实践基地果园内观察桃子的长势。新华社记者 杨世尧 摄

能用吸尘器、请家政帮忙，为什么还要自己扫地？把时间“浪费”在体力劳动上有意义吗？面对劳动要求，不少青少年心存疑惑——

【劳动教育，难在哪儿③】凭知识拼能力需要靠劳动立足吗

本报记者 于忠宁

当下，劳动教育正在中小学校如火如荼地开展，我国小学生平均每天的劳动时间只有12分钟的现状正在逐渐改变。但是，记者在采访中发现，不少青少年对劳动教育的认识还存在不少误区，认为自己将来是靠知识拼技能，并不需要凭体力在社会立足，劳动教育价值不大。

如今的劳动与传统意义上的劳动，从内涵到方式已经发生了变化，如何适应时代，培养青少年对劳动的兴趣，也成为摆在教育者以及家长面前的待解命题。

能用吸尘器，为什么还要自己扫地？

最近几天，高一学生杨思羽有点怏怏不乐，甚至还有些委屈、不解。起因是自己宿舍的吸尘器被班主任拿走，代为保管起来了。

杨思羽在北京一所高中就读，因为离家较远，平时寄宿在学校。宿舍六名同学没被繁重的功课难住，反而是为第一次离家独自生活犯了难。习惯了母亲包办洗衣服，十指不沾阳春水的杨思羽自己洗衣服经常连泡沫都没冲干净就晾晒，自己洗了两周就不做了，索性周末带回家让妈妈洗。其他几位同学情况也没好到哪去，有几位甚至连内衣裤也攒一周带回家。

面对要叠整齐的豆腐块被子、宿舍要窗明几净的要求，同学们也经历了类似自己洗衣服的狼狈。过了一个多月，大家索性不再拿扫帚扫地，而是凑钱买了一个无绳吸尘器，这一下解放了双手，再也没有为寝室卫生受到老师批评。然而，没高兴多久，就在最近一次老师检查宿舍时，她们藏在床底下的吸尘器被发现了。

女孩们被班主任批评“劳动观念差，自理能力不强”“一屋不扫，何以扫天下？在除尘之苦中体味自立的一点前兆，成长是百利而无一害”，却有些想不通，“用扫把扫地经常弄得尘土飞扬，不卫生，又辛苦，吸尘器既节省体力，又吸得干净，为什么老师一定要强调自己动手扫呢？”

杨思羽对记者讲道，“现代科技越来越发达，很多传统劳动都可以被科技产品替代，我觉得没必要把时间浪费在学习这些生活技能上，因为对每个人来说都应该做自己擅长、能为社会做出最大贡献的事。”

就这个话题，记者采访了多名中小学生，发现对待日常所需劳动技能，大多数学生抱着和杨思羽类似的看法。

苗淼是北京市海淀区一所重点中学的班主任，在开展劳动教育时，有同学认真地跟她探讨，像家务劳动、户外清扫等工作，可以用高科技家电，也可以请专业人员清扫。科技越来越发达，社会分工越来越细，能够拿金钱换时间，能够让专业人做专业事，这样能在很大程度上提高生活质量。如此，劳动教育强调让同学们体力劳动，是不是有些形式主义，为了“劳”而“劳”呢？

“这些孩子绝大部分成绩优秀，家境优渥，目标都是上名校将来做精英，但是对劳动的态度却是疏远，对劳动教育面上配合内心并不认同，这值得我们家长、老师深思。”苗淼对记者说。

劳动太辛苦，得努力“成长为高端人才”？

学织布、掰玉米、磨豆腐、做饼干……家长王益正在读初二的儿子在十月份参加了学校组织的学农活动，在农训基地度过一周与田野大地、劳作生活亲密接触的时光，回校后写的作文《学农二三事》还获得高分。

学农活动正成为学校劳动教育的重要组成部分。据悉，今年北京共有近3万名学生基本完成学农活动，覆盖同届学生近30%。

儿子笑嘻嘻地对王益说，“虽然累，但是很开心，比农家乐还有意思。”再问到儿子学农、职业体验活动等一系列劳动教育深层次的感受时，儿子一脸严肃地讲道：“体力劳动实在辛苦，所以我得用功学习，上好大学选好专业，成长为高端人才。”

儿子的话让出身农村的王益陷入深思。他对记者讲道，孩子写的学农感想作文很漂亮，树立劳动意识、磨炼意志品质、更加尊重劳动人民等话讲得很棒，但是让这些都市孩子发自内心地亲近土地，尊重劳动，对劳动这一概念有一个整体和完整的认识，仅仅是让他们体验体力劳动的辛苦是不够的。

对此，苗淼也有同感，“劳动教育不能停留在传统的体力劳动层面，还得创新形式与内容，让孩子体悟到劳动对意志品质和责任意识的锻炼，理解劳动对创造创新的价值。”

“我们没条件进行劳动教育，抓学生学习还来不及呢。”谈到劳动教育时，在山东省烟台市一所县中担任班主任的姜震对记者讲道，学校学生有八成来自农村，多数孩子根本没有亲身体验劳动的辛苦，自理能力极差。父母或者务农，或者在外打工，对他们的要求就是好好学习，将来不要像自己一样辛苦。“不少农村孩子对劳作是陌生的，对土地也没有多少感情。大家的想法就是努力学习，将来不要过种地下车间的生活。我们的劳动教育严重缺失。”

如何培养青少年对劳动的兴趣？

在一次劳动教育研讨会上，首都师范大学教授叶宝生讲起自己身边的故事，曾经有个研究生向他讲道，考研是因为不想本科毕业就参加工作，只想靠退休的父母啃老。退休是父母对社会贡献的回馈，他这位学生并不理解劳动创造的价值。他发现不少孩子到大学年龄阶段还不懂“不劳不得”这个道理。因此更有必要在中小学就完成这种教育，让孩子从劳动层面知道怎么尊重劳动，尊重劳动创造的价值，劳动才是创造的源泉。

如今，劳动教育在中小学轰轰烈烈地开展。然而，在记者采访中，不少受访学生讲道，学校的劳动教育就是组织大家开展一些简单的手工活动、义务劳动，几乎等同于体力劳动。这也导致他们在一定程度上不认同劳动教育，认为自己将来是靠知识拼技能，并不需要凭体力在社会立足，学校的劳动教育价值不大。

看到孩子在认识、理解劳动方面的不足，家长王益认为，我们既要重视传统的劳动教育，也要更新对劳动的认识，因为如今的劳动与传统意义上的劳动，从内涵到方式已经发生了变化，只有适应时代才能培养青少年对劳动的兴趣。

针对在认识和推进劳动教育过程中存在的问题，北京市海淀区教育科学研究院院长吴颖惠讲道，在传统的体力劳动和脑力劳动被部分机器取代之后，未来一定会产生新的劳动形式。因此，我们对劳动的理解也应该与时俱进。

如今的劳动教育应该“新”在何处？它不仅仅是学习劳动技术，也不仅仅是德育、智育、体育、美育的补充，而是有着丰富性以及多元性的内容，是全面育人的重要抓手。

记者了解到，不少地方的教育部门以及学校正在努力从形式到内容，切实提高中小学劳动教育的针对性和实效性。如越来越多的职业院校牵手中小学，承接职业体验活动，作为劳动教育的重要途径，引导学生树立正确的职业观、劳动观和人生观，培养生涯规划、实践创新能力。

“提高中小学劳动教育的针对性和实效性，才能真正开启劳动教育在全面育人中的新篇章。”苗淼如是说。

记者手记

全面理解劳动教育的时代内涵

于忠宁

如今，劳动教育重新被拾起，学校逐步开始与社会、家庭联合开展劳动教育实践。但现实中，走进青少年群体，倾听他们的心声，我们发现，轰轰烈烈的劳动教育在不少人心里却是雁过无痕。

时代在变，如今的孩子生活学习的环境与上一辈人相比发生了翻天覆地的变化，但是，现实中，劳动教育却常常还是老调重弹，是日常教学中简单的任务、单纯的体力性教育、技艺学习，甚至异化为娱乐活动、惩罚及驯化手段，致使劳动教育成为与脑力劳动、日常学习无关的活动，被认为是学生的额外负担。结果往往是家长不配合，学生也不理解，也因此使劳动教育的价值没有得到彰显。

现在的孩子赶上了物质充裕的时代，他们衣食无忧，不知稼穑之艰，他们的眼界更为开阔，自我意识也前所未有地强烈。如果劳动教育还沿用传统的体力劳动，让学生体验吃苦流汗，显然难以让他们深刻理解劳动的意义。如今，劳动的功能逐渐转向使个人自我价值实现，获得存在的价值感和意义感等功能，从这个角度来讲，对于青少年来说，完成劳动未必能比他们在学习过程中获得的价值感和存在感更多。因此，要达到通过劳动能够全面育人的目标，开展创造性劳动势在必行。

劳动教育怎么搞，是摆在所有教育工作者以及家庭、社会面前的一个时代难题。在众多歌颂和提倡劳动的声音中，教育家陶行知对于劳动的阐发，具有较强的启发意义。陶行知倡导“生活即教育、社会即学校、教学做合一”。关于劳动与创造的关系，陶行知讲道：“手脑一块儿干是创造力教育的开始，手脑双全是创造教育的目的。”陶行知的思想，对于劳动教育乃至于“五育”并举如何开展，都具有启发和指导意义。

“五育”并举是手脑并用、心手相生。劳动教育更是如此，掌握一定的劳动技能固然重要，不过，更为重要的是，通过创造性劳动教育，让青少年因为取得劳动成果感到满足、愉悦，体验到劳动的价值感和存在感，切实感受劳动不仅光荣，劳动还让人获得幸福，能够让身心获得全面发展。如是，劳动教育方能落地生根。

(责编：郝孟佳、熊旭)