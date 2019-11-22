希望工程实施30周年报告会在京举办

本报北京11月21日电 （记者杨昊）共青团中央21日在京举办希望工程实施30周年报告会暨推进新时代希望工程工作研讨会，认真学习领会习近平总书记寄语希望工程实施30周年重要精神，总结过去、展望未来，研究推进新时代希望工程发展新举措。来自各行各业的10多位报告人讲述了与希望工程的故事，展示了希望工程30年来在助力脱贫攻坚、促进教育发展、服务青少年成长、引领社会风尚等方面发挥的重要作用。

会议指出，习近平总书记寄语希望工程，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对希望工程事业的高度重视和亲切关怀，充分肯定了希望工程实施30年来的显著成绩和重要作用，深刻指明了希望工程在新时代的前进方向，是指导希望工程更好发展的根本遵循。

会议强调，把希望工程这项事业办得更好，就要始终坚持党的领导、传递党的关怀。要始终聚焦共青团主责主业，秉持助人为要、育人为本的工作方针。要紧跟国家发展和时代前进步伐，在创新进取中提高公益效能、降低公益成本。要持续提升公信力、增强专业性，当好社会公益事业的排头兵。各级团组织要增强责任感、使命感，把希望工程作为不断保持和增强政治性、先进性、群众性的重要载体，提升团的引领力、组织力、服务力，营造良好环境，精心推动开展，让希望工程在新时代展现新的更大作为。

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 07 版）

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