四、八年级学生肥胖率和视力不良检出率均有所上升

教育部基础教育质量监测中心于日前发布了《2018年国家义务教育质量监测——数学学习质量监测结果报告》和《2018年国家义务教育质量监测——体育与健康监测结果报告》，这是我国首次发布分学科的义务教育质量监测结果。《报告》展现了我国义务教育阶段学生数学学习质量和体育与健康状况以及相关学科的学校教育教学状况，深入分析了影响教育质量的主要原因。

据悉，此次监测在全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团抽取了331个样本县（市、区）、6680所中小学，对近20万名四、八年级学生进行了现场测试，对6000余名中小学校长，3万余名数学、体育教师开展了问卷调查。

数学学习质量监测结果显示：学生数学学业总体表现良好，四年级、八年级学生达到中等及以上水平的比例分别为84.8%、78.8%，与2015年相比基本稳定。四年级学生数学学习兴趣高和较高的比例之和为88.1%，八年级为 67.9%。同时，监测对学生的数学情感态度与学生的学业表现进行了关联分析，结果发现：数学学习情感态度积极的学生数学学业成绩相对较高。

体育与健康监测结果显示：四年级和八年级学生发育整体较好，但存在学生肥胖率、视力不良检出率较高的情况。四年级、八年级学生的肥胖率为8.8%和9.7%，比2015年分别上升了1.9个百分点和2.2个百分点。四年级和八年级学生的视力不良检出率为38.5%和68.8%，分别比2015年上升了2.0个百分点和3.5个百分点。四年级和八年级学生体能达标率分别超过93.0%和85.0%。四年级学生睡眠时间达10小时及以上的比例为22.2%，比2015年下降了8.5个百分点；八年级学生睡眠时间达9小时及以上的比例为19.4%，比2015年上升了2.8个百分点。69.2%的学校四年级和51.9%的学校八年级体育课程开设情况能够达到教育部要求（每周3节），分别比2015年上升了13.5个和12.7个百分点。同时，对学生体能成绩的影响因素分析发现，良好的体育锻炼习惯、健康的生活方式、父母喜欢并支持子女进行体育锻炼、学校体育教育教学落实较好，是影响学生体能的积极因素。（记者 周韵曦）

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