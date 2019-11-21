人民网>>教育

730篇贸大初心日记入藏校史馆 激荡新时代爱国主义力量

2019年11月21日14:06  来源：人民网-教育频道
 

对外经济贸易大学学生们的日记（学校供图）

日前，对外经济贸易大学党委宣传部举办了“初心日记”接收仪式暨党委宣传部国庆70周年新闻宣传专项任务总结表彰会。在这场接收仪式上，共11本由贸大师生完成的“青春日记”移交学校校史馆。

今年是新中国成立70周年，对外经济贸易大学千余名师生参与了国庆节群众游行活动。训练期间，为了能够给贸大校史留下文字记忆，师生们用日记的方式,记录下了难忘的训练故事和自己的真情实感。“国庆的训练任务是一种激励”、“我参加训练是为了未上军校父亲的遗憾”、“即使汗流浃背，我也坚信我做的这一切都值得”……“青春日记”共有730篇，翻开日记，可以看到贸大师生工整的字迹和用心的手绘，他们通过记录生活，将对国家的热爱融入日常的点滴。

在接收仪式上，对外经济贸易大学党委常委、宣传部部长张小锋介绍到，师生完成的日记将推荐校史档案馆永久收藏。仪式上同时举行了颁奖活动，以表彰国庆期间宣传工作表现突出的学生。

据悉，为记录2019年师生共同参与的国庆群众游行活动，对外经济贸易大学党委宣传部联合学工部、团委、档案馆等部门推出了“青春日记·记录校史”活动，旨在培养学生的爱国主义精神，加强爱国教育。

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved