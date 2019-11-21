730篇贸大初心日记入藏校史馆 激荡新时代爱国主义力量

对外经济贸易大学学生们的日记（学校供图）

日前，对外经济贸易大学党委宣传部举办了“初心日记”接收仪式暨党委宣传部国庆70周年新闻宣传专项任务总结表彰会。在这场接收仪式上，共11本由贸大师生完成的“青春日记”移交学校校史馆。

今年是新中国成立70周年，对外经济贸易大学千余名师生参与了国庆节群众游行活动。训练期间，为了能够给贸大校史留下文字记忆，师生们用日记的方式,记录下了难忘的训练故事和自己的真情实感。“国庆的训练任务是一种激励”、“我参加训练是为了未上军校父亲的遗憾”、“即使汗流浃背，我也坚信我做的这一切都值得”……“青春日记”共有730篇，翻开日记，可以看到贸大师生工整的字迹和用心的手绘，他们通过记录生活，将对国家的热爱融入日常的点滴。

在接收仪式上，对外经济贸易大学党委常委、宣传部部长张小锋介绍到，师生完成的日记将推荐校史档案馆永久收藏。仪式上同时举行了颁奖活动，以表彰国庆期间宣传工作表现突出的学生。

据悉，为记录2019年师生共同参与的国庆群众游行活动，对外经济贸易大学党委宣传部联合学工部、团委、档案馆等部门推出了“青春日记·记录校史”活动，旨在培养学生的爱国主义精神，加强爱国教育。

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)