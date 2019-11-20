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教育部新政要让大学生忙起来 本科生应“跳起来摘桃子”

2019年11月20日09:12  来源：长沙晚报
 

漫画/余宁山

“辛苦这三年，等你进大学就轻松自由了，想怎么玩就怎么玩。”过去，这是一些家长和老师带给高中学子的“憧憬”。不过，进入大学真的就能轻松了吗？未必！前不久，教育部印发了《关于一流本科课程建设的实施意见》，提出对高校教师严要求的同时，也明确提出“要让本科生忙起来”，要推进本科课程改革，为本科生科学“增负”，让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战。有毕业生暗自庆幸已毕业躲过一劫，也有网友为此点了一个大大的赞：“只有这样做，才能不误学子青春，高校才能教出社会急需的人才。”专家表示，增负只是手段，学生也要自律，要真正提高本科人才培养质量还需要多方合力。

现象 玩命的中学，快乐的大学

经过12年的寒窗苦读，陈同学终于如愿考上了大学。刚上大一时，他还是同学眼中的学霸，然而进入大二后，整天沉迷于游戏的他开启了挂科模式，差点被退学。在进行原因分析时，陈同学惭愧地表示，自己在高中阶段玩命地学，用力过猛，等到进入大学后，被无拘无束的生活迷花了眼，一下子找不到方向，因此，放纵了自己。

陈同学并非个案。今年10月，中国人民大学发布的“拟对16名学生予以退学的决定”引发外界关注。导致这16名学生被退学的原因是这些学生未达到该校“在读时间达到基本学习年限，应修未修、不及格课程累计超过20学分”的学籍管理规定。记者查阅资料发现，除了中国人民大学，合肥工业大学、广州大学也曾以在学校规定的最长学习年限内未完成学业为由，分别对在校生以退学处理。

事实上，其背后原因在一定程度与大学难进易出，让不少自控力差的学生不再专注于学业，而是各种花式撒欢，睡懒觉、追剧、打游戏有之；交作业、写论文，复制粘贴东拼西凑应付了事，“选修课必逃，必修课选逃”“没逃过课都不算完整的大学”更是不少在校大学生的真实写照。国内某大学曾以“大学最后悔的事”为题在网站上展开调查，结果近40%的人选择了“虚度大学光阴”。“大学没有好好学习”“没有多去几次图书馆”……成为很多毕业生的遗憾。一些大学生调侃自己“大学几年学下来，知识没掌握多少，还把高中学的知识全扔掉了”。

“从个人角度而言，进入大学，学生的智力、心理均已成熟，更适合学习，做创造性的活动。在大学最好的事情就是读书，如果在最好的年纪错过了最好的事情，非常可惜。从国家层面来看，我国仍然缺少原创的科学和核心的技术，只能靠年轻人去创造。”长沙学院讲师熊杰说。

举措 教育部给本科生“增负”

“高教大计、本科为本，本科不牢、地动山摇”，特别是国家正处于民族复兴的关键时刻，本科生质量的优劣有着至关重要的影响，教育部部长陈宝生寥寥几句话道出了本科教育的重要性。针对大学难进易出、人才培养的痛点，教育部前不久开出了“药方”：发布了《关于一流本科课程建设的实施意见》（以下简称《意见》），从多个维度“理直气壮”地为本科生增负。

《意见》明确提出了要打造本科课程“金课”，要全面提升课程的高阶性、培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维；课程内容强调广度和深度，突破习惯性认知模式，培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的精神和能力。要突出创新性，将教学内容体现前沿性与时代性，及时将学术研究、科技发展前沿成果引入课程；教学方法体现先进性与互动性，大力推进现代信息技术与教学深度融合，积极引导学生进行探究式与个性化学习。在课程设置上，《意见》也提出要增加挑战度，为本科生科学“增负”。具体而言，课程设计要增加研究性、创新性、综合性内容，加大学生学习投入，让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战；严格考核考试评价，增强学生经过刻苦学习收获能力和素质提高的成就感。

此外，《意见》要求高校要科学评价，让学生忙起来。以激发学习动力和专业志趣为着力点完善过程评价制度。加强对学生课堂内外、线上线下学习的评价，强化阅读量和阅读能力考查，提升课程学习的广度。加强研究型、项目式学习，丰富探究式、论文式、报告答辩式等作业评价方式，提升课程学习的深度。加强非标准化、综合性等评价，提升课程学习的挑战性。

《意见》还指出，严格执行课程准入制度，杜绝必修课因人设课，拒绝“水课”进课堂。严格考试纪律，严把考试和毕业出口关，坚决取消“清考”。这也意味着，本科生“混”日子等拿毕业证的时代将一去不复返。

声音 增负只是手段，提质才是关键

对于文件的出台，一项调查显示，超过九成的被调查者赞成给本科生增负。一位曾在国外某知名大学留学的Jenny在接受记者采访时表示非常赞同这一新举措。她向记者介绍，多亏了在国外大学那段“魔鬼式”的学习经历，让她成为一名具有独立思考能力、业务能力强的职场达人。“留学期间，我们的学习任务非常重，除了需要完成课堂的学习，还要在课外花大量的时间进行海量阅读和课题研究。有段时间，我感觉压力大到不行，但好在挺过来了，我也成长了。”经过历练，去年毕业后，Jenny便接到了法国某知名媒体抛来的橄榄枝，成为了一名优秀的职业人。

知名教育学者、21世纪研究院副院长熊丙奇表示，近段时间来，大学生被退学频频上头条，教育部出台的文件也释放出从严要求大学生的积极信号。不过，在他看来，增负只是手段，如何真正提质才是目的。他认为，要真正提高本科教育培养质量，关键在于要动真格，推进招生、培养制度改革，落实学校招生、办学自主权，建立起招生、培养的学生与学校的双向选择机制。如果不推进这一改革，从严就很难持续，进而学校也不会真认真重视教学，教师和学生共同应付教学的现象就很难得到根治。另外，一旦学校从严要求学生，必然会提高淘汰率，而被淘汰学生的“出路”将在哪里，值得高校乃至相关教育部门关注。

中南大学教授刘灿姣表示，作为一名大学教师，她非常支持这一增负。不过，对于中国大学生“增负”增什么、怎么增、增多少、怎样才能做到“科学”增负，她认为，首先，应增强传统村落文化的教育和爱国主义教育，增加大学生服务祖国和奉献社会的能力；其次，要增加大学生的阅读量，强化阅读能力和写作能力的考查；第三，要增加课程过程考核在课程考核中的比重，强化课程过程的信息化管理；第四，增加跨学科的挑战性课程的比例，提高大学生的自主创新能力和团队协作能力。对于大学老师来说，也要深入思考如何提升学业的挑战度，合理增加课程难度，拓展课程深度。对此，她建议每门课程至少要为学生列出10本左右的书单，供学生拓展知识的广度和深度。（长沙晚报全媒体记者 舒文）

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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