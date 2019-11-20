在线教育市场热火朝天 背后不少问题亟待完善

据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2019年6月，我国在线教育用户规模达2.32亿，占网民整体的27.2%。有机构更是预测，2020年中国在线教育市场规模将达到4538亿元。

在这一庞大数字的背后，不仅映射出家长们在子女教育上的舍得投入，还透露出不同用户群体选用线上学习的方式，填补自己碎片时间的诉求，以及在教育共享市场发展迅猛前景下，市场正在寻求稳速转型。

碎片化教学受青睐

谈到在线课程，一位孩子刚上一年级的北京家长对记者说，“我和他爸的工作压力大，能够陪孩子的时间非常有限，老人家接送孩子也不太方便。在线学习既省去了接送孩子上课的时间和精力，还可以很好地与校内课程相衔接。”像音乐、英语这些专业性比较强的课程，大部分家长并不太懂课程内容的重点难点，也不会示范，即使在孩子身边盯上5个小时，也不如一位专业老师远程在线陪练1小时取得的效果显著。

如今，中国在线教育行业已迈入初步成熟阶段，线上教育的用户群体大致可分为三类：中小学生校外辅导；大学生校际教育资源共享以及空闲时间学习各种职业技能的非学生群体。

相较于将线上校外课程作为校内学习补充的中小学生，针对非学生群体的线上课程则以碎片化、精炼和实用性特点为主。健身塑形、即兴口语表达、Python编程、摄影、英语口语等等，大多数人学习此类课的目的，是为了拓展自身技能。

曾因担任浙江卫视《演员的诞生》选手导师而一炮走红的中戏表演教师刘天池，就在今年开展了针对职场年轻人士的线上职场表演课，教授职场人在工作中如何与领导、同事沟通相处。早在去年，她的表演工作坊即获得了红杉资本数千万元的投资。

在互联网公司上班的梅子，晚上8点下班后会在家中学习1小时的网络PS修图课。“下班回来总觉得不能老是闲着，就报了这个网课，价格挺合适、课时也不长。趁现在还有精力就多学一些技能，这样我休息的时候还能给别人修图赚一点外快。”

学校里学不到的知识讯息，在线上很方便就能获取到。记者在某专业在线教育平台检索到，电商营销是平台的热门课程之一。一些想开网店的商家可以在这里学习新手开店找货源、手淘首页低价引流、微淘钻展运营技巧等最新的营销技巧。课程最开始多为免费，但最精华的部分则需要高价购买才能学习。

在线教育提升空间大

虽然在线教育市场正热火朝天，背后仍有不少问题亟待完善。

记者在朋友圈看到一位家长分享的视频，孩子在与英语老师视频学习的时候，因为太困而睡着了。孩子疲惫不堪，家长心疼不已。

线上课程的选择如此之多，家长是否能够筛选出真正适合孩子的课程，又是否会因饥不择食而造成“消化不良”的学习困境，这仍是一个需要考虑的地方。

同时，即使现在用户对在线课程的好感度倍增，但线上教育市场高额的营销成本显然已经使很多教育平台、机构快要招架不住了。诸多网络教育公司在高调上市后，因无力承担巨额的营销成本，而出现裁员、破产、缩减规模等负面新闻。

实际上，商家在营销宣传上的投入，换算过来，还是需要付款的学员来承担。一旦交完学费，用户就很难再退费。当因各种原因想要取消课程的时候，商家多数会选择赠送一定的课时补偿来留住用户，而不是退还学费。

有分析人士指出，近几年以来，在线教育企业呈现井喷式发展的猛增趋势，实际却没有表面那么风光，大多难逃亏损魔咒。上市公司股价破发背后，呈现出的是对“互联网+教育”公司盈利模式的担忧。

近年来，国家财政性教育经费投入规模在不断增长，在线教育作为教育市场不可小觑的部分，势必获得了重点关注。在一些线上教学的场景里，人工智能技术也已运用其中，以不断提升用户体验。在线教育面临“刚需化”转变，既与二胎政策全面放开，父母的教育意识不断增强有关，还显示出在消费升级的大背景下，人们对高质量教育的需求愈发明显。

但是，无论是技术、网络还是市场与教育的结合，其本质还在于教育，企业若能懂得这其中的道理，或许才能走得更远。

（记者 刘静 实习生 李理达）

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