华北电力大学启动“百生百社”活动积极服务回天地区

11月17日，华北电力大学（以下简称华电）回天治理研究院启动“百生百社”社会实践活动，同时与天通苑北街道签署成立教学实践基地，这是华电参与回天地区治理的又一落地项目。回天地区作为北京市超大型居民聚居区，其治理方式对中国特色城市社区治理具有代表性和引领意义。

华电党委副书记、纪委书记何华表示，“我们将贯彻落实十九届四中全会精神，借助地理优势和学科特色，整合大学资源，发挥大学功能，服务学校所在地区——回天地区的社区治理，为推进国家治理体系和治理能力的现代化做出我们应有的贡献。”

作为该地区唯一一所211高校，华电积极服务所在社区。今年8月，华电以北京市和回天地区的战略需求为导向，发挥公共管理与法学学科在社会治理领域的研究优势，成立了回天治理研究院，打造政策咨询、科学研究和人才培养三维一体的综合性研究平台。

此次“百生百社”社会实践活动，是“服务回天”的一个切入点。回天治理研究院将安排100名师生进入回天地区100个社区，针对社区党建、幼儿教育、养老、物业、社区治理、社区法治等开展社会实践和调研活动，目前已有20支队伍、100名学生愿意参与活动，助力回天地区打造成共建共治共享的大型社区治理样板，预计活动将持续至2020年1月。

“回天治理研究院自成立以来以问题为导向，面向回天地区的党组织、街道办事处及社区委员会等治理主体开展调查研究和“城市基层治理”实验，借助地理优势，学以致用，校地合作，在政策咨询、实施与评估，科学研究与成果转化、人才培养与学生实践等领域实现共赢。”华电回天治理研究院院长苑英科介绍。

回天地区的社区治理是学校深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果之一。在主题教育中，华电全面开展调查研究，深入探寻制约学校高质量发展的症结所在，发挥专业学科优势和地区、行业优势，更好地响应和服务地区、社会与行业需求，担负起高等院校应有的职责和使命。

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)