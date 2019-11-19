人民网>>教育>>滚动新闻

华北电力大学启动“百生百社”活动积极服务回天地区

2019年11月19日14:42  来源：人民网-教育频道
 

11月17日，华北电力大学（以下简称华电）回天治理研究院启动“百生百社”社会实践活动，同时与天通苑北街道签署成立教学实践基地，这是华电参与回天地区治理的又一落地项目。回天地区作为北京市超大型居民聚居区，其治理方式对中国特色城市社区治理具有代表性和引领意义。

华电党委副书记、纪委书记何华表示，“我们将贯彻落实十九届四中全会精神，借助地理优势和学科特色，整合大学资源，发挥大学功能，服务学校所在地区——回天地区的社区治理，为推进国家治理体系和治理能力的现代化做出我们应有的贡献。”

作为该地区唯一一所211高校，华电积极服务所在社区。今年8月，华电以北京市和回天地区的战略需求为导向，发挥公共管理与法学学科在社会治理领域的研究优势，成立了回天治理研究院，打造政策咨询、科学研究和人才培养三维一体的综合性研究平台。

此次“百生百社”社会实践活动，是“服务回天”的一个切入点。回天治理研究院将安排100名师生进入回天地区100个社区，针对社区党建、幼儿教育、养老、物业、社区治理、社区法治等开展社会实践和调研活动，目前已有20支队伍、100名学生愿意参与活动，助力回天地区打造成共建共治共享的大型社区治理样板，预计活动将持续至2020年1月。

“回天治理研究院自成立以来以问题为导向，面向回天地区的党组织、街道办事处及社区委员会等治理主体开展调查研究和“城市基层治理”实验，借助地理优势，学以致用，校地合作，在政策咨询、实施与评估，科学研究与成果转化、人才培养与学生实践等领域实现共赢。”华电回天治理研究院院长苑英科介绍。

回天地区的社区治理是学校深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育成果之一。在主题教育中，华电全面开展调查研究，深入探寻制约学校高质量发展的症结所在，发挥专业学科优势和地区、行业优势，更好地响应和服务地区、社会与行业需求，担负起高等院校应有的职责和使命。

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved