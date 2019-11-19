一场听上去很“乡村风情”的招聘会，吸引了全国450多家企业参加

日前，浙江省2020届高校毕业生农林水利类专场招聘会在浙江农林大学举行。

和往年比，宠物医生、茶叶品控、花卉培育、乡村规划、水质净化等涉农岗位对人才需求旺盛，薪酬待遇等也比往年有了提升，新农科人才深受热捧，增强了涉农专业学生投身乡村振兴的信心。

同时，浙江农林大学动物医学院正式揭牌成立。该院负责人表示：“兽医学科和兽医行业内涵广泛，不仅为畜牧业的健康发展提供保障，而且关系到人兽共患病的有效防控和食品安全，关系到宠物、野生动物和生态环境的健康，并为生物医学科学的发展提供支撑。”

据统计，当天进行的浙江省2020届高校毕业生农林水利类专场招聘会，共有来自全国各地的450多家企业累计提供就业岗位超过13500个，涉及现代农业、园艺、动物科学、生物制药、环境工程、园林规划、农业智能化等50多个领域，吸引了6000多人次参加应聘，毕业生共递交简历超过4000份，有近2000人达成初步就业意向。

不少招聘人员表示，近年来乡村振兴战略持续推进，对新农科人才求贤若渴，尤其是生物制药、宠物医院、乡村旅游等行业的兴起，大家都希望招聘到合适的人才。“我们现在有个岗位，就需要具有农林相关专业背景，同时会运营微信、会发抖音，这样综合性的人才我们最缺。”杭州某种业公司负责人表示。

和往年相比，涉农企业开出的薪水待遇和工作环境也相当不错——“6千月薪+年终绩效+出国培训”、“一年发16个月薪水”、“基本工资+车贴+房贴”……

看着前来招聘的现代农业企业对人才需求旺盛，而且待遇比预期的要好，很多应届毕业生却持观望态度，反而不急着签协议。

“学生好像都不怎么着急，这让我们更着急。”来自宁波的一家从事农产品外贸的企业负责人一再向应聘者强调，他们虽然是农业类公司，但是毕业生进入公司后可以利用自己的专业知识从事外贸等其他方面的工作，“不过愿意马上签约的毕业生不多”。

有些同学表示，原先担心涉农专业的就业岗位少、工作环境差、收入待遇低，但是看到如今的招聘情况，对现代农业创业充满了信心，“可以好好挑挑”。还有些同学则已经打算考研究生，来招聘会只是来了解下行情。农学专业的应届毕业生刘思思说：“涉农岗位虽然多，但是对人才的要求也高，我觉得自己研究生毕业后，就业的竞争力会更强。”

上海的一家宠物公司的周经理表示，这几年宠物行业发展很快，但是相关专业的人才培养却跟不上社会需求，现在做一个宠物医生，很可能收入比给人看病的医生要高。

浙江农林大学就业服务中心主管宣丰敏告诉晚报记者：“如今生活品质提高了，很多孩子出去念书、工作，老人养宠物的就非常多。如今很多宠物的衣服比小孩子的衣服还贵，更不要说看病了。这次招聘会上，就有10多家宠物医院。相对而言，宠物医生的待遇是比较高的。”

宣丰敏还提到了招聘会上另一个很火的专业——茶叶品控，“从前大家可能觉得有茶喝就好，但是现在讲究养生茶，对茶叶的发酵情况、农药含量都有要求。”

她认为，随着农业现代化步伐的不断迈进，要成为一个优秀的新农人，必须要具备一定的技术知识和管理水平。随着乡村振兴战略的实施，掌握科技的新农科人才肯定也会越来越受尊敬。

（记者 郑琳 通讯员 陈胜伟 俞洁）

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