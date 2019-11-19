美国务院报告显示赴美外国留学生人数连续第三年下降

美国国务院教育文化事务局和国际教育协会18日发布的国际教育交流报告显示，2018学年赴美国接受本科及以上高等教育外国留学生人数同比下降1%。这是该数字连续第三年出现下降，之前两年分别下降7%和3%。

该报告显示，2018学年赴美接受高等教育外国留学生人数为26.9万人，低于2017学年27.2万人和2016学年29.1万人的数据。

国务院负责学术项目的副助理国务卿卡洛琳·卡萨格兰德在当日记者会上表示，来美留学生人数出现下滑的原因主要是美国大学学费昂贵。她同时表示，2018学年1%的下滑相比2017学年7%的下滑已经有很大好转，表明“特朗普政府正在努力为国际学生提供更多资源”。

报告显示，尽管2018学年赴美留学人数下降，但在美国学习的外国留学生总人数在2018学年创下新高，达到109.5万人，同比增长0.05%。

其中，中国留学生以接近37万人的总人数名列第一，约占外国留学生总人数的1/3。印度、韩国和沙特阿拉伯分列其后。2018学年中国留学生总人数同比增长1.7%，印度留学生总人数同比增长2.9%，韩国和沙特阿拉伯则分别下降4.2%和16.5%。

尽管中国留学生总人数依然位列第一，但报告显示，多个大学2018学年新入学学生中，中国学生人数出现大幅下降，其中阿拉巴马大学中国留学生人数下降达43%。

有美媒分析认为，是美中贸易摩擦使中国学生更难获得签证从而导致留学生人数下降。也有分析认为，澳大利亚和加拿大大学采取了更多方式努力吸引中国留学生也是重要原因。

对此，卡萨格兰德表示，美国务院正在做很多努力鼓励中国学生来美国留学，例如近期派出代表团到中国宣讲等，“美国希望中国学生来留学”。

此外，该报告还显示，在外国留学生中，最热门的专业是工程学，数学、计算机和商科分列其后。在外国留学生人数排行中，纽约大学位列第一，之后是南加利福尼亚大学、东北大学和哥伦比亚大学。

(责编：实习生(刘筝)、何淼)