思政课如何从“迎合”到“赢得”

高校思政课，被提到了前所未有的高度。教学要入脑入心，对老师教学效果的考核不再仅仅是学生的考试成绩和论文的优秀率，更是课上学生们的“抬头率”……千线万线的要求最终都落在了思政课教师这根“针”上。思政课教师目前是怎样的状态？记者近日旁听了天津科技大学马克思主义学院的一次教学研讨，他们的喜与忧具有普遍意义。

“迎合”是手段，“赢得”是目的

天津科技大学马克思主义学院近几年对思政课做了许多改革，着力推进集体备课，专题研究学生特点，增加实践内容，促进思政课内容融入学生头脑。

“除了五门思政必修课，学校单设了一门占40学时的实践必修课——思政课综合实践课。‘寻找最美中国人’是思政课综合实践的一个模块，占24个课时。”老师张劲楠是80后，负责“寻找最美中国人”市级实践教学精品项目，从去年6月开始，这门实践课已经进行了一学期。

“这样的教学方式让学生成为主体，使思政课更完整。以前的教学，停留在如何让学生知晓，现在要让学生理解、相信。学生动起来，效果就会好得多。”

“把自己的思想放到别人脑袋里是最难办的事。”赵志勇作为一名多年的思政课教师深有感触，他坦言：“现在的思政课越来越难教，要影响学生，必须要走近学生，这方面，年轻教师有年龄上的优势，学校的学生辅导员生活与学生交往更多，也有优势。现代化手段让学生获取知识和信息的途径太多，这些信息良莠不齐，课堂讨论中，经常会遇到学生对一些现象的曲解和误读。一方面，老师要顺势而为，所以现在我们采取的方式就是利用新媒体，拓展课件。”另一方面，赵老师坚持学生必须到社会中去，不能每天活在“网上”，活在虚拟世界里。

“原来思政课老师讲得太多了，但现在的思政课让学生做得太多了，我坚持老师在课堂上要把控主题，引导学生为主。”韩月山老师有27年教龄，他认为要贴近学生，但不能迁就学生。

80后的徐川火了，作为南京航空航天大学马克思主义学院的一名思政课老师，他把课讲得叫好又叫座。他认为高校思政老师一定要厘清手段和目的之间的关系。网络是提高大学生思想政治教育效果的重要手段。老师们努力利用各种课件、网言网语、新媒体形式都是可以鼓励的，但这些都是服务于提升大学生思想政治教育的效果，不能本末倒置。

徐川说：“大学生是网络的原住民，所以我鼓励和支持思政老师们研究新媒体，用新颖的方式教学。走近学生才能赢得学生，赢得学生才能影响学生。有的老师在上课过程中，用一些学生们喜爱的表情包和语言，会在课堂中给学生一点小惊喜，这对课堂氛围是个调剂，也有利于提高学生的注意力。”

北方工业大学马克思主义学院教授李志强认为，目前老师们对学习应用新媒体、新课件、新方式的热情很高，但教育本身还是内容的教育，尤其是思政课，是价值观的教育，形式是其次的，老师传递什么样的观点、什么样的价值观才是重要的，所以无论多么丰富的形式，也要服务于内容。并不是所有的教学内容都利用网络和新技术才能达到最好的效果。

李志强说：“就我个人而言，我80%以上的精力用于教学内容的研究。如果是年轻教师，年龄与学生相近，教学的形式和手段更容易贴近学生，所以教学手段的更新是他们的优势。研究教学对象、研究教学方式重要，但研究教学内容更重要。”

要优秀率，更要“抬头率”

有人说：思政课教师的春天来了。

的确如此。日前，教育部公示《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定（征求意见稿）》中明确提到，高等学校应当按照师生比不低于1：350的比例核定专职思政课教师岗位，在编制内配足。思政课教师编制不得挪作他用。

以天津科技大学为例，2016年年底，马克思主义学院有专职教师28人，现在有73人，三年时间，专职教师人数增长了150%以上。思政课教师职称评定单列指标、单独评审。

天津科技大学马克思主义学院院长朱新华教授介绍：“目前，天津高校思政课教师每个月平均有2000元的津贴，除此之外，各类培训、外出考察、学术会议都很多，在机会和待遇上，思政（课）教师得到了前所未有的学科自信和职业自信。”

与此同时，思政课教师们还感到了从未有过的压力。

2000年开始从事高校思政课教学的黄学锋副教授坦言，现在教学比之前难多了，单向的灌输教育是不行的。思政课是知识教育、情感教育和价值观教育，知识点的传输不是最主要的，思政课首先应该教学生做人，这个很难。

南开大学经济学专业牛文浩拿到博士学位后，成了一名高校思政课教师。本以为自己的专业背景和学位，教授思政课不是问题，却没想到现在学生们的思想如此活跃，知识这么丰富。要给学生们解疑释惑，需要“上知天文下晓地理中间知道空气。”

更多的重视带来了更多的压力和没有薪酬的课外工作，但大家普遍认为，教师的职责是育人，这一职业是良心活儿，在教学大纲外的付出，不会有人计较。

让学生动起来的张劲楠付出了很多。得到了学生的信任，不分课上课下，不分是否与教学内容有关，学生有了困惑就会来找张老师。她坦言自己所有的课余时间都被学生占满了，但巨大的成就感让她忽略了自己的付出。

徐川认为高校思政课教师应该有当辅导员的经历。因为辅导员每天与学生摸爬滚打在一起，知道学生的真状态真问题，这样无论在课堂上还是科研中，才能有的放矢地真研究、真回应。这也就意味着，一名合格的思政老师除了要在课堂上关注学生，还要在课外了解学生，无意间，思政老师的工作已经不分课上课下。

李志强介绍，现在思政课备课包含很多方面：第一准备各种相关资料，第二完备上一次讲授内容的疏漏，第三防备学生可能提出的任何提问……最后达到有备无患。当然，备课不仅是在备“课”的本身，同时也是一种对讲课内容的深入思考。备课是一种理论研究的方向，同时也是另一种源于教学的科研。百年树人。尽管对教学的付出没有对科研的付出显效快，但思政课教师对教学的付出是必须的。

思政课注重“抬头率”，这意味着思政课的评价体系倾向教学，所以这要求在思政课教师职称评定时，制定一个科学评价教学效果的标准，而不是以科研为重的评价标准。

教育部最新《征求意见稿》中，思政课教师职称评审将有新变化，给本专科生上过思政课将成为评高级职称的必要条件，科研成果将推行代表作制，媒体发表的理论文章、调查报告、教书育人经验总结都可认定为教学科研成果。（记者 刘茜 陈建强 通讯员 晏媛媛）

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