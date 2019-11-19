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悄然勃兴的“国潮” 为什么年轻人情有独钟

2019年11月19日08:27  来源：中国青年报
 

从屡屡创下收视率纪录的综艺节目，到各大博物馆开发的文创产品，再到回头率颇高的“汉服控”，近年来，传统文化不断以崭新的姿态出现在公众眼前。年轻人更喜欢传统文化了吗？传统文化传播体现了什么新规律？传统文化为什么也可以很流行？读懂这些问题，不仅需要理解当下，还要追溯丰富而博大的历史，以此破译隐藏在民族情愫深层的文化基因。

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传统文化正在成为一种时尚新潮，对于10年前的很多人而言，这大约是一件不可想像的事。悄然勃兴又猛然袭来的这股“国潮”，不仅让许多曾经对“传统”充满反叛的年轻人，心甘情愿成为传统文化的坐下门徒，也让整个社会有些始料未及，惊讶透着欣喜。

放眼望去，几乎每一个年轻人感兴趣的时尚领域，都不难看到传统文化的身影。曾经饱受争议的汉服社群逐渐从小众迈向大众，成了许多年轻人的精神图腾；古筝、二胡等传统乐器走出了曲高和寡的音乐厅，登上了弹幕视频网站的播放热榜；潮牌、球鞋这些年轻人热衷的时尚消费品，开始越来越频繁地呈现和使用传统文化的符号与要素；在小说、影视、游戏、文创等领域中，传统文化为原创者们提供着源源不绝的灵感源泉，而那些从传统文化之中脱胎，嬗变而成的文化作品，更是备受青少年群体的追捧和喜爱。

仿佛就在不久之前，主流舆论还在讨论“如何拯救传统文化”，而现在，这样的讨论似乎已经失去意义。然而，崭新的局面，也带来了值得关注的新问题——传统文化为什么突破了过去的传承困境，这股传统文化的复兴潮流为什么来得如此迅猛，今天的年轻人为什么对传统文化如此钟情？

显然，这一系列“为什么”的答案，绝不会是任何一个单一要素，而必然是多种社会环境因素的共同作用。而在诸多影响传统文化“再流行”的要素当中，最关键是两个：社会发展的需求与产业资本的流动。只有摸清其对传统文化复兴的具体影响，我们才能对这股潮流的本质有更深刻的理解，从而更好地认识、融入、引导这种潮流。

在这两大要素中，更重要也更基本的是社会发展的需求。任何一种潮流能在任何一个地方兴起、流行，其原始动力必然是其迎合了当地社会在当时的某种迫切需求。工装裤的流行，迎合了二次工业革命中社会大众对生产便利的追求；摇滚乐的流行，迎合了二十世纪中叶发达国家青年对社会结构的反叛；社交网络的流行，迎合了当代人在网络时代对更丰富的人际联结的渴望……正如这些例子一样，原本给人以高深、保守、小众印象的中国传统文化，能够进入流行的殿堂，重新焕发出四射的生命力，同样与中国社会在今天这一发展阶段的特定需求密切相关。这个需求，便是一个社会在崛起、上升期产生的自我认同与自我肯定的需求。

比如，文艺复兴使得欧洲走出了中世纪的漫漫长夜，取得了辉煌的社会成就。这场实质上的进步性社会变迁，之所以被冠以“复兴”之名，便是因为当时的欧洲人面对新取得的社会成就，选择了将自己从古人那里继承而来的文化遗产作为精神认同的对象。而在近代日本的发展进程当中，我们也看到了从发现自己落后时的“西化”，到初步崛起后的“复古”的变化。对传统文化的认同，本质上是对本文化族群的历史的认同，因此，当一个社会处于上升期时，人们便会主动地去发掘传统文化的闪光点，从其中找到自我认同的来源，而反过来看，当一个社会面临内忧外患时，传统文化则常常成为批判与省思的对象。

社会需求为流行趋势提供的原动力固然至关重要，但却并不足以让一股潮流如此迅速地席卷而来——在这个过程里，产业资本的流动，起着不容忽视的催化与加速作用。不难发现，越是在产业资本总体量大、流动性强的地方，各种各样的流行趋势越是层出不穷，且动力十足，而在那些资本难以流动的地方，则很少会出现新的潮流，即便出现也难以产生更大范围的影响。传统文化“再流行”的风潮，正好赶上了中国市场经济蓬勃发展，投资热点从第二产业向第三产业转移、从民生向文化方向专业的热潮。

对许多传统文化的民间传播者而言，产业资本的涌入“资助”了他们的个人爱好，甚至可以以此维生，对于时尚与互联网领域的那些大型企业而言，资本则给了其强劲的力量去生产相关产品，推动传统文化的流行。诸多网络UP主近乎半全职乃至全职地从事传统文化传播工作，大量的国潮品牌如同雨后春笋一般出现在市场上……这些现象的背后，全都离不开产业资本的助推。而如何利用好这些资本，使其最大程度地发挥正面作用，同时防范其负面影响，更是传统文化潮流的传播者有必要研究的问题。

传统文化的“再流行”，已经在这两大要素的影响下成了事实，因此似乎已经处于“完成时”。但与此同时，这股潮流将会走向何方，又将对社会产生怎样的影响，却依然是一个“现在进行时”的问题。对此，每一个身处潮流之中的人，尤其是那些对传统文化抱有真切热情的年轻人，都应当有更深刻的体察与思考。我们乐见传统文化重新焕发出生机，也期待这股潮流能够为传统文化注入新的内涵，同时也要警惕其成为资本操纵下的消费狂欢。

杨鑫宇

(责编：何淼、熊旭)
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