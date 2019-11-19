00后“小鬼当家”：亲子财商教育我们做好了没？

“小鬼当家”的故事，在你的家里上演过吗？

奶奶问孙子要买菜的钱，孙子自信满满地认为160元足够全家吃一个月……然而，当他请同学们吃饭时，一顿饭就爽气花掉560元。

一个高中姑娘要用1万元人民币生活费，负责自己和爸爸妈妈姥姥姥爷的一个月开支。拿到钱不久，她毫不犹豫先拿出5800元报名参加自己心心念念的DJ课。

家长们怒气冲冲质问为何花钱如此大手大脚，孩子们的态度很愤懑也很坚决：“因为我喜欢！”“反正我当家啊！”

最近，中央广播电视总台央视少儿频道的《小鬼当家》第三季正在播出，一群正处于青春期的00后孩子和家长角色互换，孩子成为家中的管理者，掌管一个月的生活开销，体验当家的全过程。

花钱易，管钱难。当简简单单的开支项目都能点燃父母和孩子之间的战火，彼此方知原来当家理财这门课并不简单。怎么花钱，亦是一面反映亲子关系的镜子。

在《小鬼当家》里，00后子女的“我要买”和他们家长的“你乱买”，构成了多个故事里最常见的冲突点，其中暴露出一个现象是孩子对金钱数目没有规划感。

例如，购买耳机是嫣斐此次当家的“终极目标”——但1700元人民币的价格引起全家人的反对。尽管如此，嫣斐还是瞒着家人偷偷购入心仪的耳机，惹得全家人不悦。而且为了买这个耳机，嫣斐还把妹妹买的衣服退掉了，“耳机事件”在家庭矛盾中持续发酵。

申歌刚开始当家，就拉着闺蜜开开心心去商场逛了个痛快，给自己买衣服买娃娃，提着大包小包回家，经姥姥提醒才发觉没买食材。自己买爽了，一家人晚餐还没着落。

“让你当家不是让你乱花钱，想买什么就买什么。”姥姥的一席话对申歌来说犹如当头一棒。原来 “当家”二字并非是随心所欲，而恰是意味着对家庭的付出和担当，是沉甸甸的家庭责任。

“以后我会理解生活的难处，我也知道你们赚钱的不易。我现在要大声地跟你们说，爸爸妈妈，你们辛苦了，我爱你们。”这是13岁女孩孙佳雪在当家生活结束时对父母说的话。

少儿财商教育专家张帆认为，家庭的少儿财商教育是很必要的，初级目标是让孩子在成年后，能早日实现财务自由；终极的目标是生活的幸福，人生的自由。

“财商，不仅是理财或赚钱的能力，而是对待财富的态度、创造财富的能力和支配财富方式。对待财富的态度，决定了人的财富观，某种程度也决定了幸福观、人生观。”

“当孩子开始产生自我意识、物权意识的时候，你就可以慢慢给他一些财商教育了。”在张帆看来，《小鬼当家》中有些孩子看似“乱花钱”的行为，本质上因为之前用父母钱时没有成本控制的概念。如果孩子在生活中更多了解消费数额，很清楚知晓那些数字的意义，完全会自发改善自己的行为，而不会铺张浪费。“他发现作为家庭中不创造财富的成员，每月开销却是最多的一位，总会有些触动的”。

张帆觉得，在少儿财商教育培养的基础阶段，首先父母要让孩子确立一定的“产权意识”——平时孩子的花销都建立在父母所有的财富基础上。“父母因为爱他而为他付出了这一切，孩子就会常怀感恩之心。而感恩之心，是责任和爱心的基础”。

而当父母准备制定一些家庭财务计划的时候，可以尝试邀请孩子一起参与讨论，共同完成财务规划。

生活中真实开展“小鬼当家”怎样才能达到理想效果？张帆说，很多家长都选择安排让孩子做家务挣一点零花钱，但要注意的是，若进行这项“挣钱活动”，务必保证严肃感和“纯粹感”，即除了家务收入，孩子其他的“财务来源”要切断，否则孩子难以认真对待亲子之间的“契约”。

《小鬼当家》中，00后孩子还表现出一个显著的消费特征：很重视对自我兴趣爱好的投资——平日里家长未必支持。

尤其当他们在一个月内拥有掌握家庭财政的管理大权时，一些孩子会义无反顾拥抱、捍卫自己“兴趣投资”，这也成了亲子冲突的导火索。

例如特别热爱舞蹈的湄洲岛姑娘泽鑫，在轮到她“小鬼当家”一个月时，很坚定地为自己的兴趣爱好投资，舞蹈培训费花了800元，蓝牙音箱费花了100元。

爸爸看到泽鑫开支计划里的“舞蹈费”，当场立马提出质疑：“舞蹈能不能不学？最主要是学习。”泽鑫低头很不快地说：“不能。”学业梦和舞蹈梦在她内心是平衡的，一致的，为什么不能靠舞蹈搏出自己的人生？

爸爸对泽鑫一直很严厉，不希望她学舞蹈，甚至怒摔过她心爱的蓝牙音箱。泽鑫妈妈一直努力协调父女间的紧张关系，泽鑫也没放弃，用自己的方式向爸爸证明对梦想的渴望。

在父母单位职工文艺晚会上，泽鑫为爸爸表演了一支舞蹈，并送上自己“小鬼当家”第一天就为爸爸买好的礼物。爸爸说：“希望你比我走得更远。”父女关系终于得到改善。

同样坚定为兴趣投资的姑娘还有申歌。她花费了超过“当家”可支配金额的一半数目，报名参加全家人都不太了解的DJ班。

申歌的母亲刘女士告诉记者，早在参加节目录制之前，申歌就和他们提过要报DJ班的意愿，由于考虑到申歌当前学业的特殊阶段，他们觉得耽误时间，没同意，申歌就作罢了。“通常她有什么爱好，想参加兴趣课，我们都鼓励，主要是她现在恢复学习挑战比较大（之前休学过一年）”。

“其实家长都希望孩子多学点东西，只要是孩子能主动提出来的兴趣爱好，能满足的话家长都愿意尽量让孩子试试。”但刘女士也指出，小孩子很善变，什么都想尝试，或许同时萌生好几个爱好。这时候家长必须提醒孩子，选一个他们最喜欢的、能坚持到最后的兴趣，最好能达到一定水平，热度能持续很久。

“小鬼当家”的家庭财商教育，也帮助家长了解孩子真实的所思所爱，化解代际隔阂。

“我比较倾向于这时候孩子像一个企业部门负责人，向领导申请经费一样。我们家里一起开会，让孩子来讲为什么要花那个钱去做这个事、费用多少、可能要学到什么程度，以及你能给家庭带来什么？这也是一个投入与收益的关系。”

对于孩子提出的较高费用“兴趣投资”，张帆认为，在充分尊重孩子的基础上，家长可以提前和孩子说清楚，家里能用于兴趣爱好的消费资源是有限的，金额是固定的，孩子得好好考虑自己最想要的是什么。一旦作出决定后，自己就要承担所有后果。当家长对于财商教育有更深刻的认识时，才会对它更加重视。财商教育不仅是教会孩子理财的能力，而是培养他们明确目标后，在资源（钱、时间等）有限的约束下学会取舍，作出理性的抉择与规划。这种能力会对他们今后的人生产生极为深远的影响。

中国青年报·中国青年网记者 沈杰群

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