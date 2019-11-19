从“经师”到“人师”：新时代导师的使命担当

【不忘初心 立德树人】

办好人民满意的教育，是人民幸福的重要源泉，是中华民族伟大复兴的重要驱动力。习近平总书记在全国教育大会上提出了教育改革发展的“九个坚持”，如何坚持把立德树人作为教育的根本任务，坚持把教师队伍建设作为基础工作，如何建设一支“师德高尚、业务精湛”的教师队伍，是教育领域“守初心、担使命,找差距、抓落实”的题中应有之义。

导师：师者之师

教育大计，教师为本。习近平总书记说，今天的学生就是未来实现中华民族伟大复兴中国梦的主力军，广大教师就是打造这支中华民族“梦之队”的筑梦人。导师，是大学人才培养的关键力量，是大学的名片，应成为广大教师教育报国守初心，立德树人担使命的优秀典范。

据统计，目前我国各级各类专任教师1673万人，高校专任教师167万人，其中研究生导师38万余人。可见，导师是广大教师中的少数，由导师构成的杰出群体，大师云集。大学是社会文明的灯塔，教师是公民道德的标杆，立德树人的践行者和关键，而导师以其学术地位和社会影响，又是关键中的关键。

导师制是与学分制、班建制并行的三种教育模式之一。导师，既是“学业（论文）指导教师”，也是人才培养的直接责任人，落实立德树人任务的第一责任人。导师制下，通过师生间一对一的“导学”关系，能够针对学生的个性差异，因材施教，实现导师对学生进行学业（论文）、思想、科研、心理等全方位的教育、辅导和指导。我国古代书院有“从游”的传统，其目的是让学生与老师充分接触、耳濡目染，如梅贻琦先生所言，从游既久，其濡染观摩之效自不求而至，不为而成。

导师，不仅是学生的导师，更是师者中的师者。从学术水平上讲，导师首先是一个学术职务，学术背景、学术水平和治学能力是遴选导师的学术基础，指导学生学术，教书育人，是导师的基本职责，因此，导师无疑应具有深厚的学术造诣和研究能力。虽然在不同国家、不同学校有不同的导师遴选规则，但毋庸置疑的是，导师都是经过严格标准选拔的，是大学教学科研的中坚力量，学术翘楚。此外，大学教师一般都有研究生学习经历，都有自己的导师，育人薪火代代相传，“学高为师、身正为范”，导师的德才状况对广大教师有着非常重要的引领示范与“关键少数”作用，抓住这个“关键少数”，就是抓住了立德树人的“牛鼻子”。

导师：既要做经师更要做人师

经师易得，人师难求。导师不仅要做一日之“经师”，更要做终身之“人师”。

才为德之资，德为才之帅。坚定理想信念，恪守学术道德与社会公德是导师安身立命之本。导师对学生的作用不止于学业，导师制度下，师生间交往除了学业，更多的是导师对学生进行品德行为、治学态度和研究方法的引导，将思想品格和行为习惯养成融入学习体系中，达到导师与学生“同游”的目的。

导师不仅影响高水平人才培养质量，还影响和引领师德师风以及社会风尚。高等教育是学历教育的最高形式，是建设创新型国家的核心要素，培养的是治国理政、科学创新与引领各业的高级专门人才。学生学术水平、创新能力与道德修为，在一定程度上代表着国家的教育水准和发展方向，对未来的经济与社会发展将产生重要的影响，对社会风尚更有直接的引领示范作用。作为国家人才高地与社会精英，大学生与研究生是公权力部门、公共服务部门的重要人才来源，是党和国家推进社会治理现代化的重要后备力量，其德才状况会对党风政风产生直接而深远的影响。

导师：人师重在身教

习近平总书记殷切寄语广大教师，“好老师要有‘捧着一颗心来，不带半根草去’的奉献精神，自觉坚守精神家园、坚守人格底线，带头弘扬社会主义道德和中华传统美德，以自己的模范行为影响和带动学生”。在教师队伍建设中，我们要正视教师队伍中特别是导师群体中存在的问题与挑战，“找差距、抓落实”，加强师德师风建设，践行初心使命。

立德，首先立师德；树人，首先树人师。导师在和学生的日常交往以及学术交流中，除营造良好的学术环境，培养学生的创新能力，激发创新潜力外，还应当加强对学生的政治教育、思想引领和伦理规范，使其正确认识时代责任、历史使命，树立远大抱负，恪守学术规范，追求科学精神，树立正确的“三观”。以“两弹一星”元勋为代表的老一辈科学家，以李保国、黄大年、钟扬等为代表的当代导师，教书育人，乐于奉献，成为导师群体的优秀代表，也成为激励一代代人的时代楷模、社会脊梁。

导师不是不食人间烟火的圣人，应保证其正当的利益诉求，但导师较之其他职业的特殊性在于，不但要成就自我，更要成就学生，所谓“己欲利则利人，己欲达则达人”。导师的为人之道、为师之道时刻影响着学生，影响其他老师乃至社会，导师应有学者的风范，师者的风骨，坚守本分，以高尚的人格与优良的品德，营造优良的学风、教风和校风，践行立德树人的根本宗旨。正如习近平总书记所说：老师是学生道德修养的镜子。好老师应该取法乎上、见贤思齐，不断提高道德修养，提升人格品质，并把正确的道德观传授给学生。 （作者系湖南省中国特色社会主义理论体系研究基地教授，中南大学党委副书记，博士生导师伍海泉）

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