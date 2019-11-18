践行初心使命扎根中国大地办世界一流大学

【主题教育之南京大学篇】

习近平总书记关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，深刻阐明了中国共产党人的初心和使命，深入阐发了开展主题教育的重大意义，明确提出了开展主题教育的目标要求，为全党牢记初心使命，推进自我革命指明了方向、提供了遵循。

南京大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党的政治建设摆在首位，把开展主题教育作为当前最重要的政治任务，紧紧围绕为党育人、为国育才，教育引导党员干部和广大师生不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“不忘初心、牢记使命”的实际行动，加快建设中国特色世界一流大学。

增强把握发展方向的战略定力

对大学来说，牢记党的初心使命，首先必须回答培养什么人、怎样培养人、为谁培养人和办什么样的大学、怎样办好大学这两个根本性问题。习近平总书记强调，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务。同时，他还强调，世界上不会有第二个哈佛、牛津、斯坦福、麻省理工、剑桥，但会有第一个北大、清华、浙大、复旦、南大等中国著名学府。这些重要论述为我们建设中国特色世界一流大学提出了要求，提供了路径。

为贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，南京大学提出把握“九个第一”、建设“第一个南大”的办学思路，以“明晰方向”为第一前提、“世界一流”为第一追求、“立德树人”为第一使命、“最好本科”为第一品牌、“人才强校”为第一资源、“改革创新”为第一动力、“优化管理”为第一效率、“真抓实干”为第一姿态、“党的领导”为第一保证，办好让人民满意、让党放心、让时代点赞、让社会称道的南京大学。

提高实现立德树人的综合实力

为党育人、为国育才，是党的初心使命在教育领域的必然要求。习近平总书记强调，我国是中国共产党领导的社会主义国家，这就决定了我们的教育必须把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，培养一代又一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

高校立身之本在于立德树人，只有培养出一流人才的高校，才能够成为世界一流大学。新中国建立以来，南京大学以培养又红又专、德才兼备人才为己任，共有6位校友荣获“两弹一星”功勋奖章，有近300位校友当选为“两院”院士，培养出一大批辛勤劳动、创造性劳动的建设者、奋斗者。新时代，学校把立德树人作为中心环节，引导学生在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。推动“熔炉工程建设年”工作，推进学校各级干部深入基层联系学生，做“一线规则”的践行者。着力加强思想政治理论课和课程思政改革创新，完善“三全育人”体系，教育学生更加热爱和拥护中国共产党，立志听党话、跟党走，不断让爱国主义精神、共产主义信仰在学生心中牢牢扎根。

涵养建设世界一流的胆识功力

当今世界正经历百年未有之大变局。习近平总书记指出，今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。可以说，加快建设世界经济强国、科技强国、人才强国、文化强国，我们必须有实力强劲的高等教育体系，有引领科技发展方向的世界一流大学。

南京大学自觉按照习近平总书记“加快一流大学和一流学科建设”重要指示，鲜明“南大风格”，靓丽中国特色，强化一流意识不含糊，围绕一流目标不动摇，贯彻一流标准不犹豫。主动顺应国内国际两个大局，看清形势、适应趋势、发挥优势，创新发展、特色发展、和谐发展、可持续发展，着力推进“卓越研究计划”和“科技创新十百千工程”，推动科技成果转化，助力科技强国建设；重视中华传统文化研究传承，实施文科“双重计划”和高端智库建设，助力文化强国建设；推进“第一资源开发年”，以“头雁工程”为牵引，建设潜心育人、至诚报国的高素质教师队伍，助力人才强国建设。坚持改革创新，加快推进学校治理体系和治理能力现代化，为率先建成中国特色世界一流大学提供南大方案、贡献南大智慧、交出南大答卷。

锤炼坚持党的领导的政治能力

加强党的领导是做好教育工作的根本保证。党的十八大以来，我国教育事业之所以取得显著成就，最根本的就是有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有党对教育事业的全面领导。我们深刻感受到，办好我国高等教育，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，必须坚持党的领导，牢牢掌握党对学校工作的领导权。在这个问题上，我们要头脑特别清醒、态度特别鲜明、行动特别自觉。

南京大学始终把党的政治建设摆在首位，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实发挥党委领导核心作用，坚持和完善党委领导下的校长负责制，认真贯彻执行民主集中制，履行管党治党、办学治校主体责任。健全学校党委、院系党组织、基层党支部、党员“四位一体”的组织体系，不断提升学校党建质量。推进“支部建设落实年”，实施党组织“对标争先”建设计划，实施教师党支部书记“双带头人”培育工程，使南京大学成为坚持党的领导的坚强阵地。

教育是国之大计、党之大计。奋进在新时代，南京大学将和全国高校一道进一步坚持党的领导，不忘初心、牢记使命，立德树人、服务国家，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

（作者：胡金波，系江苏省政协副主席、南京大学党委书记）

(责编：何淼、岳弘彬)