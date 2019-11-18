建设“双一流”，高校困惑如何解

对于高校校长来说，在建设“双一流”的征途中，收获的喜悦和成长的困惑总是相伴而生。

近日，在中国人民大学教育学院承办的高等教育专业委员会学术年会上，不少高校校长和专家一起敞开心扉，谈经验、聊困惑，而很多困惑也是当下高校面临的共性问题。

高校如何兼顾个性化需求和大班额的两难？地方高校如何走出特色发展之路？创新人才究竟该怎样“冒”出来？校长和专家有自己的见解。

大班额能不能教出好学生

目前，我国高等教育有了长足的发展和进步，已建成世界上最大的高等教育体系。国家发改委社会发展司司长欧晓理援引数据指出，10年间我国高等教育毛入学率从23.3%上升到48.1%。目前我国在校大学生已经有3833万人，正加速向高等教育普及化迈进。

与此同时，围绕高等教育质量提升，学生、家长对教育也有新的需求：个性化发展、小班化教学，一些高校因此试点书院制等模式助力学生更好地成长成材。然而这个时候，一个矛盾出现了：生师比降不下来。兰州大学高等教育研究院院长邬大光对此深有感触，“大国办大教育”，这个“大”，可能首先体现在大班额上。“在很多高校，生师比超过20:1，而发达国家大学平均为11:1。”

这似乎成了一个难题。邬大光用了一个实例说明此事的难度：“某省高校在校生平均2.5万人，如果对标国际一流大学的生师比，该省想要完成高等教育普及化的任务，还需要再建14所大学。”

因此，邬大光认为，扎根中国大地办学，“大”，应该是探讨适合我国办学经验的起点。

大班额能不能教出好学生？他借用北大老校长丁石孙的事例说明这个问题，“丁老1954年开始给北大本科生上课，当届240个本科生。他教大课，同时还给学习跟不上的学生开小灶，还要答疑。这样的情况下，四年下来，他教出了七个院士，两个火箭卫星的总设计师。我们是不是可以说，大班一样出人才？今天我国大学基本都是大班授课，专业规模大，校均规模大，这是中国国情，是我们现阶段发展的特殊性。”邬大光说。

“什么是扎根中国大地建世界一流大学？用今天大学的现实发展水平来结合我国国情，扎根大地就要在这些基础上探索发展路径。”邬大光说。

中国人民大学教育学院教授李立国认为，当务之急是先走出特色发展的道路。“精英和普及并不矛盾，这是发展的必经过程。一些高水平综合性研究型大学可以尝试小班化、个性化教学，一些应用型、教学型大学可以不为此所限，相关评价方式也不应该相同”。

地方重点建设高校如何办出特色

早在1928年，我国高校还在学习欧美办大学经验的时候，时任南开校长张伯苓以“知中国、服务中国”的“土货化办学经验”，为当时的南开大学蹚出一条道路。今天，在“双一流”建设的征途中，校长们遇到了新的问题。比如，地方重点建设大学的特色发展之路应该如何走？

地方大学，尤其是地方重点建设高校承担着服务地方经济社会发展的任务，然而有的地方大学却面临着资源支撑不足、后续发展乏力的问题，满足不了地方经济发展的需求。该如何整合发展、走出自己的特色，是校长们必须要解决的紧迫问题。

兰州文理学院校长郑伟强认为，“首要任务是为国家战略服务。我们学校的定位是服务粮食行业，学校财经专业是主打，重点服务国家粮食储备安全。”

北京工业大学纪委书记杨建新则认为，首要任务是“找定位”，“我们是一个多科性的大学，我们的目标是建成一个研究型大学，现在我们在校生2.5万人，研究生已经超过1万人，我们有这个定位就要坚定不移往前推。”

“第二个是树目标，我觉得这个目标不一定要高大上，而是要适合学校发展。第三就是强中抓强，发展自己的长处，而不是去补短板。”杨建新说。

山西大学副校长程芳琴表示，她是带着困惑来的。从1902年建校开始，山西大学和浙江大学、河南大学等几所大学一样，走的是向欧美大学学习的路。“当时，学校教职工中一半是欧美留学归来的，一半来自本土。”之后，又经历了学科建设全面向苏联学习的阶段，山西大学的法学学科并入中国人民大学，几个人文社会重点学科并入北京大学。100多年过去了，今天走上扎根中国大地办大学的征程，程芳琴发现，他们还面临“搞科研和一流大学之路是否矛盾”的问题。

面临困惑的不只是山西大学，青海大学也是如此。“青海省科技进步奖每年评30项左右，有10项来自青海大学，我们为地方发展贡献智力支持。然而，人才缺乏却是我们自身发展的瓶颈。”青海大学党委副书记、常务副校长李丽荣告诉记者，硕士生和博士生留不下，后续“双一流”建设学科也会受到影响。13年前，青海大学申请了全国第一个藏医学博士点，在“双一流学科”评选时却落选了。

还有一些地方高校面临着“同质化发展”的质疑，“不少人批评我们没有特色了，原因是什么？”大连外国语大学副校长姜凤春说，“在办学方面，一个是学科，一个是专业，我们需要有一种张力在里面。”

创新人才究竟该如何培养

创新人才培养，也是萦绕在校长和专家心中的问题。

经济学家、中国人民大学副校长吴晓求，用经济学概念“中等收入陷阱”来形容今天我国高等教育发展面临的紧迫感。拉美国家曾经出现过这样的现象，由于大学教育跟不上，学校缺乏科研能力，学生缺少创新能力，人才培养跟不上国家发展需要，于是在人均GDP8000美元到9000美元之后，很多国家难以跨越13000美元的水平。“促进国家和民族的发展，是评价世界一流大学重要标志，要解放思想、有创新能力和开放意识，这几点非常重要。”

电子科技大学校长曾勇也注意到这样一个现象，他们学校门口有一条商业街，街上有一家书店，往来学生人流如织。他进去一看，里面出售的全是复习题，“一到考试，学生就去买很多题型复习，这说明一个问题——我们不少大学搞的还是应试教育。”

“如果学生没有创新能力，完全是一个题型匹配的模式怎么可以？大学教育要注意驱动学生的激情、好奇心、参与感和梦想，这些方面往往我们都比较忽视。”曾勇说，“我们要考虑学生的核心素养，一是知识结构，知识结构对于工科学生来讲，比较强化科学技术、工程和数学，但随着经济社会发展，还要有商业意识在里面，要有设计和艺术相关的课程保障；二是创新能力，工科学生一定要有内在的学习动力，而不是在课上被老师逼着考试。他们有好奇心，还要有广阔的视野，只有这样，在将来的工程和产业里才有引导力，才能成为未来的合格人才。”

当前，不少高校采取的“大类招生”模式也是培养创新人才的探索。清华大学规划处处长杨殿阁谈到清华的经验，“从2017年开始，我们49个本科招生专业整合为16个大类，2016年我刚刚接任车辆学院的院长，当时真是摸着石头过河。但最为关键、最复杂的是大类培养，这对我们来说是很大的挑战。我们做的很重要的事情就是通识教育，比如理科学生修基础读写课程，文科必须修基础理工课程。”

西安交通大学西部高等教育评估中心主任陆根书认为，评价方式的改革或许是破题之解。“我们目前评价高校教育，更多是从‘教’的角度，讲教师上课、讲学科投入，学生的学习和发展方面还不太够。目前，从学校和国家层面来讲，都要有回归学生的努力。全国教育大会提出，要突出人才培养的核心地位，强调要培养创新型人才、应用型人才。以学生为评价主体，可以为创新人才的培养注入新的活力”。陆根书说。

（本报记者 姚晓丹）

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