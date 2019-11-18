人民网>>教育>>滚动新闻

盐城60万红领巾传承“铁军精神”

2019年11月18日07:54  来源：中国青年报
 

　　本报讯（黄云鹰 中国青年报·中国青年网记者 李超）“我父亲1940年参加抗日工作后，积极组织群众开展对敌斗争。1942年，在一次反‘伪化’斗争中，为保护战友，不幸被捕，面对敌人严刑拷打和威逼利诱，他始终坚守共产党员革命气节，牺牲时年仅25岁。”11月13日，江苏盐城市亭湖区实验小学的数十名少先队队员，来到以烈士名字命名的倪杰村，聆听倪杰烈士的女儿倪秀奶奶讲述她父亲的革命故事。

　　据介绍，红领巾走进烈士命名镇村寻访，用脚步丈量红色土地，用心灵感受英雄精神，是团盐城市委开展“传承红色基因、争做铁军传人”少先队“英雄中队”创建活动的一项重要内容。“给青少年讲我父亲的革命经历，让孩子们知道革命先烈曾在这片土地上与敌人进行的英勇斗争，很多人与我父亲一样都付出了宝贵的生命。”倪秀说。

　　“听了倪奶奶讲的故事，我了解了倪杰烈士的革命事迹，今后我一定要以英雄为榜样，好好学习，为红领巾增光添彩。”亭湖区实验小学四（5）中队队员曹恒业说。

　　盐城是新四军重建军部所在地，是一座有红色基因的英雄城市。新四军曾在这里进行过4700余次战斗，全市现有248处革命遗址遗迹。在血与火中熔铸而成的新四军“铁军精神”，是盐阜人民最宝贵的精神财富。近些年来，盐城市委市政府高度重视红色文化保护、传承和弘扬工作，在该市128个以烈士名字命名的红色镇村显要位置，都设置了红色标识牌，用以叙述红色地名来源、烈士生平事迹。

　　历史是最好的教科书。如何利用好盐城红色资源，加强青少年革命传统教育？团盐城市委认真贯彻落实团十八届三中全会精神，积极探索青少年思想政治引领新路径。今年暑期以来，盐城市广泛开展少先队“英雄中队”创建活动，引导60万名红领巾弘扬“铁军精神”，传承红色基因，从小立志争做担当民族复兴大任的新时代“小铁军”。目前，盐城326所小学、229所初中全部参与，直接到烈士命名镇村开展寻访活动的中队超千个。

　　“那是1947年初春的一天，敌军一个连突然扑向我军驻地，为了掩护部队撤退，二班班长施安龙斩钉截铁地说，‘报告，二班请求留下与敌人继续斗争’。”11月14日下午，盐城市串场河小学六（2）中队的小讲解员戴韵羽，庄重地向中队的队员们讲述施安龙烈士在盐城战斗牺牲的革命故事。

　　在少先队“英雄中队”创建过程中，盐城市评选出286名小讲解员，他们活跃在128个烈士命名镇村，活跃在各中小学的讲台，以自己的视角和叙述方式，向小伙伴传递着他们的寻访体会和对那段红色记忆的理解。

　　为了教育更多青少年，团盐城市委专门聘请部分少先队辅导员组成《我们的英雄赞歌》编辑部，把队员们撰写的优秀寻访纪实编印成册。目前，已推出两期共100篇“英雄中队”创建纪实文章。“每次编印对我也是一次精神上的洗礼。在小队员的文章中，我看到的不仅是队员们叙述的红色故事，更读到了他们心灵深处的红色基因。”参与编撰的串场河小学大队辅导员张家娇深有感触地说。

　　“少先队英雄中队创建活动自开展以来，共命名市级少先队英雄中队289个，县级少先队英雄中队800多个，校级少先队英雄中队2000多个，在全市青少年中掀起了学习英雄事迹、传承红色基因的浓厚氛围。”盐城市少先队总辅导员陶峰坦言，当好铁军传人是盐阜儿女义不容辞的时代责任。我们将烈士命名镇村作为红色教育阵地，用红色文化引导广大青少年在实践体验中涵养社会主义核心价值观，让青少年在心中矗立起一座精神丰碑，争当红色文化的传播者和传承人，用实际行动把红色基因一代代传下去。

 

(责编：何淼、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved