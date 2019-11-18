盐城60万红领巾传承“铁军精神”

本报讯（黄云鹰 中国青年报·中国青年网记者 李超）“我父亲1940年参加抗日工作后，积极组织群众开展对敌斗争。1942年，在一次反‘伪化’斗争中，为保护战友，不幸被捕，面对敌人严刑拷打和威逼利诱，他始终坚守共产党员革命气节，牺牲时年仅25岁。”11月13日，江苏盐城市亭湖区实验小学的数十名少先队队员，来到以烈士名字命名的倪杰村，聆听倪杰烈士的女儿倪秀奶奶讲述她父亲的革命故事。

据介绍，红领巾走进烈士命名镇村寻访，用脚步丈量红色土地，用心灵感受英雄精神，是团盐城市委开展“传承红色基因、争做铁军传人”少先队“英雄中队”创建活动的一项重要内容。“给青少年讲我父亲的革命经历，让孩子们知道革命先烈曾在这片土地上与敌人进行的英勇斗争，很多人与我父亲一样都付出了宝贵的生命。”倪秀说。

“听了倪奶奶讲的故事，我了解了倪杰烈士的革命事迹，今后我一定要以英雄为榜样，好好学习，为红领巾增光添彩。”亭湖区实验小学四（5）中队队员曹恒业说。

盐城是新四军重建军部所在地，是一座有红色基因的英雄城市。新四军曾在这里进行过4700余次战斗，全市现有248处革命遗址遗迹。在血与火中熔铸而成的新四军“铁军精神”，是盐阜人民最宝贵的精神财富。近些年来，盐城市委市政府高度重视红色文化保护、传承和弘扬工作，在该市128个以烈士名字命名的红色镇村显要位置，都设置了红色标识牌，用以叙述红色地名来源、烈士生平事迹。

历史是最好的教科书。如何利用好盐城红色资源，加强青少年革命传统教育？团盐城市委认真贯彻落实团十八届三中全会精神，积极探索青少年思想政治引领新路径。今年暑期以来，盐城市广泛开展少先队“英雄中队”创建活动，引导60万名红领巾弘扬“铁军精神”，传承红色基因，从小立志争做担当民族复兴大任的新时代“小铁军”。目前，盐城326所小学、229所初中全部参与，直接到烈士命名镇村开展寻访活动的中队超千个。

“那是1947年初春的一天，敌军一个连突然扑向我军驻地，为了掩护部队撤退，二班班长施安龙斩钉截铁地说，‘报告，二班请求留下与敌人继续斗争’。”11月14日下午，盐城市串场河小学六（2）中队的小讲解员戴韵羽，庄重地向中队的队员们讲述施安龙烈士在盐城战斗牺牲的革命故事。

在少先队“英雄中队”创建过程中，盐城市评选出286名小讲解员，他们活跃在128个烈士命名镇村，活跃在各中小学的讲台，以自己的视角和叙述方式，向小伙伴传递着他们的寻访体会和对那段红色记忆的理解。

为了教育更多青少年，团盐城市委专门聘请部分少先队辅导员组成《我们的英雄赞歌》编辑部，把队员们撰写的优秀寻访纪实编印成册。目前，已推出两期共100篇“英雄中队”创建纪实文章。“每次编印对我也是一次精神上的洗礼。在小队员的文章中，我看到的不仅是队员们叙述的红色故事，更读到了他们心灵深处的红色基因。”参与编撰的串场河小学大队辅导员张家娇深有感触地说。

“少先队英雄中队创建活动自开展以来，共命名市级少先队英雄中队289个，县级少先队英雄中队800多个，校级少先队英雄中队2000多个，在全市青少年中掀起了学习英雄事迹、传承红色基因的浓厚氛围。”盐城市少先队总辅导员陶峰坦言，当好铁军传人是盐阜儿女义不容辞的时代责任。我们将烈士命名镇村作为红色教育阵地，用红色文化引导广大青少年在实践体验中涵养社会主义核心价值观，让青少年在心中矗立起一座精神丰碑，争当红色文化的传播者和传承人，用实际行动把红色基因一代代传下去。

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