第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组决赛举行

本报讯（中国青年报·中国青年网记者 陈凤莉 杜沂蒙）第十五届“振兴杯”全国青年职业技能大赛学生组决赛11月15日起在浙江杭州举行。共青团中央书记处书记傅振邦，浙江省委常委、杭州市委书记周江勇，人力资源和社会保障部相关业务司局负责人以及各主办、承办单位相关负责同志，来自各省（区、市）、新疆生产建设兵团的参赛选手等600余人参加了15日的开幕式。

开幕式以“青春心向党 建功新时代”为主题，用丰富多彩、青春时尚的表达方式抒发了以职业院校学生为代表的广大青年技能人才牢记跟党初心、弘扬工匠精神、苦练绝活奇技、矢志青春建功的情怀和志向。

各主办、承办单位领导共同启动了第十五届“振兴杯”学生组决赛。“振兴杯”全国青年职业技能大赛为国家一类大赛，由共青团中央、人力资源和社会保障部联合主办，自2005年起每年举办一届。

为了给职业院校学生成长成才搭建技能提升、对接实践的平台，为建设制造业强国、推动经济高质量发展提供后备技能人才队伍支撑，今年的“振兴杯”首次开设学生组比赛，其决赛设置计算机程序设计员、电工、车工、钳工等4个职业（工种），通过各省初赛选拔的近270名选手汇聚杭州、同台竞技。

据悉，为贯彻落实习近平总书记近期关于技能人才培养工作的重要指示精神，针对职业院校学生特点，大赛期间还将开展世界技能大赛冠军“面对面”宣讲、青年技能人才招聘会、全国青年技能人才培养交流分享会、创新素养培训暨技能大师公开课、重点制造业企业参观考察等主题活动。

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