原标题：“鸡娃”成家长圈流行病？减负需学校家庭社会形成合力

减负需要学校、家庭、社会形成合力，然而却有家长在不停给孩子增负——

“鸡娃”成为家长圈流行病？

11月9日，在北京市北三环一个被教育机构占据半壁江山的商场里，背着书包、带着孩子的家长埋头走路，身边的孩子有的蹦蹦跳跳，有的规规矩矩。“平时的晚上，周末全天，这里全是来上课的孩子，你看旁边的肯德基排队都到门口了。”商场门口的保安对记者讲道。

在一家教育机构的小学一年级语文培训课堂上，前两排的孩子和后两排的家长都专注地听着课，家长时不时用手机对着板书拍照，鲜有进出或说话的杂音。课间，家长们彼此分享育儿经：“我们报课不算多的，就数学、语文、英语、围棋和游泳。”“我家邻居给他上小学二年级的儿子每周报了8个补习班。”大家都唏嘘不已。一个因为课上古诗没背下来的孩子正在被他的爸爸训斥，爸爸紧锁着眉头，儿子一脸茫然，显然心不在焉。

10月末11月初是某知名教育机构老生续报、新生报名的日子，这几天家长们围绕报名的话题也多起来，谁家孩子考上了创新班？哪个老师的课最难抢？这些都是家长热议的话题。

一位从北四环外带着孩子来上课的家长对记者说：“我家门口也有培训班，但是学习氛围和这里比差远了，反正都是花精力和金钱来上课，宁可路上远一点，也想让孩子上一个好老师的课。”她这么一说，周围家长纷纷点头。记者了解到，几个孩子都是大老远跑来上课。

近年来，随着教育部有关中小学生减负的政策实施落地，北京市教委也出台了相关政策，例如小学低年级不留家庭作业、期中期末考核多以“乐考”形式进行。可是，望子成龙的家长们压力有增无减。据了解，有不少低年级的家长认为，孩子没有养成回家写作业的习惯，等到四年级以后，学习压力一下加上来，孩子和家长都适应不了。

焦虑，成为时下家长们的一个热门话题。一位母亲对记者说：“我最近患上了很多母亲普遍患上的焦虑症。我有两个女儿，今年一个上四年级，一个刚上一年级。为了她们的学习成绩，还有课外的兴趣，我需要给她们不停地报班学习。我不是在送大女儿补语文数学英语，就是在送二女儿学钢琴舞蹈和美术。我感觉我的梦想和渴望全都被两个孩子吞噬了。我对现在单调而麻木的生活有些失望，但是不敢轻易改变。”

这位母亲说出了许多家长的心声。为了孩子，不计成本、不辞辛苦的家长们大有人在。近几年，“鸡娃”成为大城市家长们流行的一种教育方式，意为给孩子“打鸡血”。这种不断给孩子安排学习和活动以及课外班、兴趣班，不停让孩子去拼搏的行为被家长们喊作“鸡娃”。对此，有专家讲道，父母对孩子有期望，有利于孩子取得更好的成绩。但是，前提是期望不能超越孩子的能力，不能因为父母的愿望是“希望孩子好”就可以上不封顶。

如今，从教育部到地方教育部门都在强调减负，采取了一系列措施规范学校办学行为、严格校外培训机构管理、强化政府管理监督。除此之外，家庭的作用不容忽视。这正如中国青少年研究中心家庭教育研究所所长刘秀英所言，“中小学生学业负担过重的治理多年来几经波折，反反复复久治不愈，说明这个问题根深蒂固，也警示我们这是一个需要全社会合力出击才能攻克的难关，家庭责任位列其中。”

（周倩）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)