人民网>>教育>>滚动新闻

“鸡娃”成家长圈流行病？减负需学校家庭社会形成合力

2019年11月15日08:40  来源：工人日报
 
原标题：“鸡娃”成家长圈流行病？减负需学校家庭社会形成合力

　　减负需要学校、家庭、社会形成合力，然而却有家长在不停给孩子增负——

　　“鸡娃”成为家长圈流行病？

　　11月9日，在北京市北三环一个被教育机构占据半壁江山的商场里，背着书包、带着孩子的家长埋头走路，身边的孩子有的蹦蹦跳跳，有的规规矩矩。“平时的晚上，周末全天，这里全是来上课的孩子，你看旁边的肯德基排队都到门口了。”商场门口的保安对记者讲道。

　　在一家教育机构的小学一年级语文培训课堂上，前两排的孩子和后两排的家长都专注地听着课，家长时不时用手机对着板书拍照，鲜有进出或说话的杂音。课间，家长们彼此分享育儿经：“我们报课不算多的，就数学、语文、英语、围棋和游泳。”“我家邻居给他上小学二年级的儿子每周报了8个补习班。”大家都唏嘘不已。一个因为课上古诗没背下来的孩子正在被他的爸爸训斥，爸爸紧锁着眉头，儿子一脸茫然，显然心不在焉。

　　10月末11月初是某知名教育机构老生续报、新生报名的日子，这几天家长们围绕报名的话题也多起来，谁家孩子考上了创新班？哪个老师的课最难抢？这些都是家长热议的话题。

　　一位从北四环外带着孩子来上课的家长对记者说：“我家门口也有培训班，但是学习氛围和这里比差远了，反正都是花精力和金钱来上课，宁可路上远一点，也想让孩子上一个好老师的课。”她这么一说，周围家长纷纷点头。记者了解到，几个孩子都是大老远跑来上课。

　　近年来，随着教育部有关中小学生减负的政策实施落地，北京市教委也出台了相关政策，例如小学低年级不留家庭作业、期中期末考核多以“乐考”形式进行。可是，望子成龙的家长们压力有增无减。据了解，有不少低年级的家长认为，孩子没有养成回家写作业的习惯，等到四年级以后，学习压力一下加上来，孩子和家长都适应不了。

　　焦虑，成为时下家长们的一个热门话题。一位母亲对记者说：“我最近患上了很多母亲普遍患上的焦虑症。我有两个女儿，今年一个上四年级，一个刚上一年级。为了她们的学习成绩，还有课外的兴趣，我需要给她们不停地报班学习。我不是在送大女儿补语文数学英语，就是在送二女儿学钢琴舞蹈和美术。我感觉我的梦想和渴望全都被两个孩子吞噬了。我对现在单调而麻木的生活有些失望，但是不敢轻易改变。”

　　这位母亲说出了许多家长的心声。为了孩子，不计成本、不辞辛苦的家长们大有人在。近几年，“鸡娃”成为大城市家长们流行的一种教育方式，意为给孩子“打鸡血”。这种不断给孩子安排学习和活动以及课外班、兴趣班，不停让孩子去拼搏的行为被家长们喊作“鸡娃”。对此，有专家讲道，父母对孩子有期望，有利于孩子取得更好的成绩。但是，前提是期望不能超越孩子的能力，不能因为父母的愿望是“希望孩子好”就可以上不封顶。

　　如今，从教育部到地方教育部门都在强调减负，采取了一系列措施规范学校办学行为、严格校外培训机构管理、强化政府管理监督。除此之外，家庭的作用不容忽视。这正如中国青少年研究中心家庭教育研究所所长刘秀英所言，“中小学生学业负担过重的治理多年来几经波折，反反复复久治不愈，说明这个问题根深蒂固，也警示我们这是一个需要全社会合力出击才能攻克的难关，家庭责任位列其中。”

　　（周倩）

(责编：郝孟佳、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved