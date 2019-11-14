浙大打造青年科普育人新模式

“太精彩了！原来这些高深艰涩的科学前沿知识可以这么有趣！”听完复旦大学教授杨珉关于“移动互联时代信息安全”的讲座，浙江大学2017级硕士生杨晶感慨道。

这是浙江大学团委推出的高端科普课——“青年科学家和他们的朋友们”，主讲者均为教育部青年长江学者、中组部青年拔尖人才、国家优秀青年科学基金获得者、科技部青年973首席科学家等。已举办的4期科普课分别邀请了国家973项目首席科学家、复旦大学教授杨珉，中国地震局地质研究所地震动力学国家重点实验室研究员张会平等青年科学家担任主讲嘉宾。他们围绕移动安全、青藏高原等主题与浙大青年进行深入探讨，在讲授知识的同时，也分享他们的心路历程，让青年学生近距离直观感受青年学者的风采。

“青年科学家和他们的朋友们”是我国高校首个由国家级“四青”人才主导的高端科普平台，旨在引导青年学生投身科技创新、励志成才报国。

“青年科学家和他们的朋友们”系列活动还将邀请海内外不同学术背景和学术经历的青年科学家主讲，内容涵盖移动安全、人工智能、人体冷冻、人类生命、青藏高原、水文、火灾、细胞生物学等领域。浙大团委还把活动内容剪辑成系列公开科普课程视频，整理成校园科普手册供学生学习。

近几年，浙大还让青年科学家走到田间地头。在今年夏天开展的“青年学者社会责任行动”社会实践专项计划中，263名浙大青年学者带领5000余名学生深入农村基层，在开展科技服务的同时，助力脱贫攻坚和乡村振兴。（记者 董碧水）

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