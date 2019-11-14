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让体测加分 盘活体育教育

2019年11月14日09:17  来源：北京日报
 

据报道，今年有近90所自主招生高校制定了体育科目测试方案并组织开展测试，例如清华大学体测获得优秀者加5分，厦门大学体测获得优秀者加3分。应该说，重视体育是我国优良的教育传统。早在100多年前，南开大学创始校长张伯苓就曾在南开中学推行“强迫体育”，要求本校学生体育成绩必须达到一定标准。著名的教育家陶行知大力倡导“人生第一是康健”，积极推行“生活体育”。而清华大学更是有在新生入学教育时专门为所有新生开设“第一堂体育课”的老传统。

培养德智体美劳全面发展的人，是我国教育事业的宗旨所在。“思想品德好，学习好，身体好”既是对学生的基本要求，也已成为学生的自觉追求。从这个意义上说，体育的教育功能得到充分发挥，回归其教育体系中应有的位置，也正是教育“不忘初心、牢记使命”的必然要求和生动体现。

近年来，我国大学生体质一度出现下降趋势，中小学生近视现象也越来越严重。这都警示我们必须高度重视青少年体质健康和体育教育。因此，教育行政部门鼓励高校为体育测试优秀者加分，确为功在当下、事关长远之举，值得我们为之点赞。高考招生对于中学乃至小学教育的指挥棒意义是不言而喻的。可以预料，当体测可以“兑换”进大学的“优惠券”，必然会对中小学体育教育起到正向促进作用。目前一些学校中存在的体育课边缘化、体育课时和课外锻炼时间被侵占、体育师资不足或不专业、体育活动场地和设施缺乏等现象，或许将因此而更快地得到改变。

值得注意的是，体测确实是衡量和评价体育教育的重要指标，但体育教育的目的却不能止步于体测指标。体育教育应该通过向学生传授体育技能，达到强壮其体魄、砥砺其意志的效果。同时，还应传递公平竞争、追求卓越的体育精神，让孩子学会在遵守规则条件下公平竞争，享受胜利的喜悦，既为自己的成功欢呼，也替别人的成功鼓掌。

从这个意义上说，应警惕“体测加分”的负面效应，防止体育教育成为以掌握技能获得加分为唯一目标的“应试体育”。相反，应着眼长远，把体育真正纳入中小学教育顶层设计，使之与整体教育框架有机融合，同时，构建学校、家庭和社会共同参与的科学体系，让青少年积极参加体育运动、学习体育技能、养成锻炼习惯。尤其是注意规范社会上的体育教育机构，严格资质审核和准入门槛，防止一些不良机构以“加分”为诱惑，忽悠家长“逼迫”孩子参加没有必要的体育项目培训课程，增加孩子负担。（胡一峰）

(责编：实习生(刘筝)、熊旭)
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