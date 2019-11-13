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解作业之困先解教学评价之忧

2019年11月13日09:29  来源：中国教育报
 
原标题：解作业之困先解教学评价之忧

据媒体报道，由于作业留得太多，一些正值青春期的孩子，每天的课余时间几乎被“钉”在了书桌前，“连发脾气都找不到时间发”，由此导致一些少年反复出现情绪控制能力减弱、情绪排解异常、明显焦虑等现象。

青春期是每个人的共同成长经历。不论是普罗大众的亲身体验还是专家学者的诸多研究，都表明除了外表的变化，青春期最显著的标志就是情绪的巨大波动。这类情绪有诸多表现方面，而且往往趋向消极，比如过度追求肯定和承认、挫折感增长、烦恼增多、孤独感压抑感增强……能否合理合情地控制、疏导情绪，是青春期的少年及其父母面临的巨大挑战。

要“打赢”青春期的情绪控制战，有两个前提条件。一是父母可以与子女实现持续不断的有效沟通。父母只有深入了解子女的内心，才能理解他们的行为逻辑，进而给出符合青少年认知特点的建议和帮助。二是青少年要将自己置于广阔世界中，通过与多元社会的亲密接触，开阔眼界，磨炼品格，完成自我成长与教育。这两件事看起来不难，然而其中最关键的因素，就在于“时间”——父母与子女有效沟通的时间，青少年参与社会活动的时间。

没有时间积累，所有的教育手段和教育效果，都只能指向“雨过地皮湿”的尴尬。“困在作业”中的青春期教育，面临的就是这样的局面。当作业占据了青春期的绝大多数时间，“心有余而力不足”便成为青少年和家长们的真实写照。

这种局面的形成，与初中教育教学的现状有很大关系。同为义务教育，由于选拔性考试的存在，初中的学习压力较之小学可谓陡增，体现在学业上，便是大批量作业和高频度考试的出现，这必然占去学生绝大部分精力。不巧的是，青春期往往发轫于十二三岁，恰恰是学生开始初中生涯的年龄。当青春期撞上学业压力，这一团乱麻当真让人头疼。

要解开这一团乱麻，非要实现初中教育的教学改革与评价的彻底变革不可。初中是减负的重要战场，初中减负的成效，对实现坚持“五育”并举，全面发展素质教育的目标有着重要意义。从中央到地方，对减负均有各类规定，但为何在一些学校和家长圈里，还流行着“认真减负，你就输了”的段子？根源在于，当教师们的课堂越来越呈现出五彩缤纷的特征或者改革冲动时，评价体系改革没有完全跟上。“一分挤掉千人”，并不是高考时才出现的口号，在诸多地区的初中毕业班，这是提前三年上演的分数终极比拼。如此体系之下，指望减负成为学校自觉、家长自愿的和谐行动，并不现实。

今年6月，中共中央、国务院发布的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，已为包括初中教育在内的义务教育开出评价体系改革药方。《意见》提出，要建立以发展素质教育为导向的科学评价体系；学校办学质量评价突出考查学校坚持全面培养、提高学生综合素质；学生发展质量评价突出考查学生品德发展、学业发展、身心健康、兴趣特长和劳动实践等。这实际上已明确表明，全面提高义务教育质量、全面发展素质教育，是“一揽子”工程，是系统设计。教学与评价，要实现相向而行。

从学业上说，初中承上启下，既要巩固小学教育的成果，也要为长远的学习能力打好基础；从心智人格上说，绵延5年乃至10年的青春期在为人生奠基。初中生涯与青春期的高度重合，决定了初中教育的教学改革与评价的特殊意义。欲解青春期的作业之困，还要对初中教育教学评价体系动真格。 （记者 高毅哲）

(责编：实习生(张楠)、何淼)
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