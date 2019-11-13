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力争掐断青少年“第一支烟”

2019年11月13日10:24  来源：中国教育报
 

        近日，国家卫生健康委、教育部、国家烟草局等8部门联合印发《关于进一步加强青少年控烟工作的通知》。《通知》强调，把做好青少年控烟作为当前控烟工作重点，建立完善青少年控烟长效机制，从强化青少年控烟宣传引导、严厉查处违法向未成年人销售烟草制品、大对违法烟草广告的打击力度、加强影视作品中吸烟镜头的审查、全面开展电子烟危害宣传和规范管理、全力推进无烟中小学校建设等6个方面入手，多角度管控青少年“第一支烟”。

　　众所周知，烟草烟雾对青少年的健康危害甚大，不仅会给呼吸系统和心血管系统带来危害，还会造成记忆力减退、精神不振等；而且，开始吸烟的年龄越早，成年后的吸烟量越大，烟草对其身体造成的危害就越大。因此，把青少年控烟工作提升到事关国家未来、民族未来的高度一点也不夸张。

　　当前，青少年控烟形势依然较为严峻，2018年世界无烟日青少年控烟会议上披露的数据显示，中国青少年吸烟率达6.9%，尝试吸烟率高达19.9%，还有1.8亿儿童遭受二手烟的危害。要实现“2030年15岁以上人群吸烟率降低到20%”的控烟目标，一是要减少吸烟人口存量，二是要减少吸烟人口增量，减少青少年吸烟无疑是控制吸烟人口增量的关键。不管是从呵护青少年健康成长的角度，还是从实现总体控烟目标的角度，都迫切要求从青少年抓起，进一步加强青少年控烟工作，管控好青少年“第一支烟”。

　　拒吸“第一支烟”对控制吸烟率最为重要，因为有了第一支就可能有第二支、第三支，以至于难以自拔。管控好青少年“第一支烟”，要求落实好各项控烟政策，为青少年营造一个无烟环境。既要求严厉查处向未成年人销售烟草制品的违法行为，也要求严格落实公共场合禁烟政策，从而阻断青少年与烟草的接触；既要求从打击违法烟草广告、加强影视作品中吸烟镜头的审查等方面入手，减少误导、诱惑青少年接触香烟的因素，同时也要求加大对烟草危害的宣传，提高青少年自主抵御烟草诱惑的意识和能力，让青少年成为维护自身健康的内生力量。

　　时下，电子烟的发展对青少年控烟工作提出了新挑战。电子烟行业蓬勃发展，一些电子烟产商将青少年群体作为目标用户，通过打造安全、无害、酷、时尚等“人设”迎合青少年的偏好，吸引青少年群体。由于电子烟监管落后于行业发展，在过去一段时间里，这些带有“互联网思维”的电子烟产品通过网络销售，导致不得向未成年人销售电子烟的规定难以落实。青少年可以轻而易举地买到电子烟，越来越多的青少年成为新一代“电子烟民”，而他们之前本来并不是烟民。日前，国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，明确要求不得向未成年人销售电子烟，不得通过互联网销售电子烟，不得通过互联网发布电子烟广告。此举对于阻断青少年与电子烟的接触具有积极意义，但是如何完善电子烟监管，让青少年免受电子烟的危害，还需要继续努力，迎接新的挑战。

　　实现青少年控烟目标，需要家庭、学校、社会、政府等多方力量齐心协力，共同创造有利于青少年远离烟草的社会环境。有调查显示，青少年的“第一支烟”很大一部分来自于父亲的烟盒。因此，家长应该提高警惕、以身作则，为青少年营造一个无烟的家庭环境。学校也要承担重要责任，既要开展吸烟有害健康的教育，增强青少年的控烟意识，还要实现全面禁烟，打造好无烟校园。处于青春叛逆期的青少年，好奇心、模仿心强，影视作品中明星吸烟镜头极易误导青少年效仿，而在影视剧之外，明星在公众场合吸烟的行为也容易对青少年形成误导，所以既要严格控制影视剧中与剧情无关、与人物形象塑造无关的吸烟镜头，尽量删减在公共场所吸烟的镜头，也要求影视明星等公众人物更积极地承担社会责任，做青少年的好榜样。（作者：杨三喜）

(责编：实习生(李一旸)、何淼)
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