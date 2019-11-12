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呵护青年科学家的探索精神

施  郁

2019年11月12日10:04  来源：人民网－人民日报
 

　　纵观人类社会发展史，科学始终提供着基础性的原动力和普惠性的推动力。经历了几次科技和产业革命后，人们更深刻地认识到基础科学和前沿技术的重要性。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，5G、人工智能、大数据等技术迅猛发展，人类又一次迎来了跨越式发展的契机。对于青年科研工作者来说，这既是机遇，也是挑战。

　　不久前，习近平主席在给2019世界青年科学家峰会的贺信中指出：“让更多青年科技人才施展抱负、成就梦想，以科技创新引领经济社会发展，共创人类发展的美好未来！”科技的未来在青年，如何才能让矢志投身科学探索事业的青年人才心无旁骛、潜心研究，如何让他们在追逐梦想的道路上“轻装上阵”，是一个重要课题。

　　从科学家成长历程来看，青年成才离不开各方助力。“科学探索奖”发起人之一、诺贝尔物理学奖获得者杨振宁在颁奖典礼上说，一个科学研究工作者的困难时期，是获得博士学位以后的5到10年期间，在此期间要选择一个领域，要在这个领域里做出来一个能够站得住的工作，这是一个挑战。这番话引发科研工作者的共鸣，也让更多关注的目光投向青年科研工作者。

　　真实的科学研究没有那么浪漫写意，科研工作者的生活也不像影视剧里那么丰富多彩。科学前进的每一小步，背后都耗费了大量的心血。科研工作者要耐得住寂寞、经得起挫折、受得起失败，每天实验室、家、食堂三点一线的生活，很可能就是职业生涯的常态。这个时候的科研工作者，可能就是一位“孤独的旅行者”。在寻求创新而又尚未取得最终突破的关键时期，是最难熬的日子，也是最容易放弃的阶段，他们需要雪中送炭的帮助，需要一点光，照亮他们继续攀登科学高峰的路，呵护他们不断追寻未知的科学探索精神。

　　科学事业发展有赖科研人才兴盛，因此也需要对人才的充足支持。青年人才把人生最美的时光运用好，才能在通向重大成就的漫长道路上，真正把潜力发挥出来。目前，基础研究和前沿技术得到了国家和社会的大力支持。近期引发讨论的一些“卡脖子”问题，也让全社会对基础科学研究以及前沿核心技术探索的重要性，有了更为深刻的认识。期待更多的力量加入进来，为青年科研工作者们提供更多助力，这对于鼓励青年科学家深入探索基础科学和前沿科技，具有重要的意义。

　　让科学家成为聚光灯下的焦点，让科学探索成为公众尤其是年轻人的追求，让科研工作成为一种新时尚，是默默奉献的科研工作者们的美好愿望。在科学的星辰大海中，希望能有更多的同行人，在科学探索的大道上，为科学家摇旗呐喊，在更多人心中埋下科学的种子，让更多人在年少时许下成为一名科学家的愿望。如此，方能在未来静待这颗种子慢慢发芽、开花、结果。

　　（作者为复旦大学物理学系教授）  


　　《 人民日报 》（ 2019年11月12日 09 版）

(责编：孙竞、熊旭)
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