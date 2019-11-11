原标题：希望美方把“欢迎中国学生”真正落到实处

10月11日，美国总统特朗普在白宫会见中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤，在回答中外记者提问时，就《人民日报》记者提出的中国赴美留学生签证问题明确表示，“我们想让所有愿意来美国留学的中国学生过来……我们的大学之所以是世界上最好的，其中一个原因是我们有很多中国留学生”，“我们不会让中国学生(申请签证变得)困难，我们对中国学生一视同仁”。

今天，美国驻中国大使泰里·布兰斯塔德在《中国青年报》发表署名文章《美国欢迎中国学生》，表示“我们欢迎中国学生加入美国校园”，并对打算赴美留学、已经在美学习的中国学生提出了一些建议。

就目前来看，特朗普总统与布兰斯塔德大使的表态无疑向外界释放了一个积极信号，这是对美国过去一段时间执行的相关签证政策的一种“回调”，对于缓和两国在某些领域关系的紧张态势有重要意义，对此我们表示欢迎。中国人讲求守信，说出来的话都是要算数的，我们希望美方在这个问题上能说到做到，采取切实措施，将“欢迎中国学生”真正落到实处。

全球化智库(CCG)曾估测，目前中国在美留学人员群体约有50万人，其中包括30万左右大学生、5万至10万中学生以及近5万访问学者等。这是一个庞大的群体，他们每年向美国贡献的教育收入多达200亿至300亿美元。这部分收入也是美国高校维持高竞争力的重要经济来源之一。很显然，特朗普总统的表态与布兰斯塔德大使的文章都表明美方看到了中国留学生对美国的价值与贡献。我们也希望有越来越多的美国有识之士采取积极的实际行动和举措。

今年以来，耶鲁大学、芝加哥大学、斯坦福大学、莱斯大学、加利福尼亚大学戴维斯分校等美国高校相继发表公开信，反对对华裔种族的刻板歧视，呼吁应保护科学在国际间的正常交流。其中，芝加哥大学校长司马博(Robert J. Zimmer)不仅表示芝加哥大学欢迎中国学生和学者、积极参与国际合作的立场不会改变，他还鼓励芝加哥大学的美国学生和学者多去中国。

我们期待中美人文交流尽快恢复到正常状态。我们相信这也是中美两国人文交流领域的学生、学者都希望看到的。

(责编：郝孟佳、熊旭)