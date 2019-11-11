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江苏淮安：2019年全国青少年国防体育大赛开幕

2019年11月11日17:56  来源：海外网
 
原标题：2019年全国青少年国防体育大赛在淮安开幕

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11月9日，2019年全国青少年国防体育大赛在淮安市青少年综合实践基地举行。在为期两天的比赛时间里,将有来自全国各省、自治区、直辖市的31个代表队，450多名青少年参加比赛,在军事模拟竞技中接受国防教育。

国家体育总局原局长、中国青少年国防体育发展联盟名誉主席袁伟民，中华全国体育基金会理事长吴齐，全国红军小学建设工程理事会副理事长兼秘书长方强，中央军委国防动员部政治工作局副师职干事、国防教育杂志总编辑、大校张年祥，教育部体育卫生与艺术教育司综合处处长高军，国家体育总局青少年体育司副巡视员朱英，原中国人民解放军总政治部宣传部副部长周涛将军，北海舰队原副政委傅渤海将军，江苏省人民政府原副省长、江苏省发展体育基金会理事长张九汉，淮安市领导姚晓东、周毅、王红红，淮安区领导徐子佳、蒋必海、关晓卫、张建闯、许国忠、韩仰超、谈效艳、马世良，原国家女排队员代表侯玉珠、殷勤、李延军、周鹿敏、沈散英等与淮安三千余名师生、家长代表，社会各界代表出席了开幕式。开幕式由中共淮安区委书记徐子佳主持。

开幕式在升中华人民共和国国旗、唱中华人民共和国国歌中举行， 中共淮安市委书记、市人大常委会主任姚晓东致辞。教育部体卫艺司综合处处长高军，中央军委国防动员部政治工作局副师职干事、国防教育杂志总编辑、大校张年祥先后讲话。中华全国体育基金会理事长吴齐宣布比赛开幕。

姚晓东说，淮安是一代伟人周恩来总理的家乡，也是一座有着拥军优属、拥政爱民光荣传统的革命老区。近年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，淮安高举爱国拥军伟大旗帜，高度重视、扎实推进全民国防教育，特别是注重从娃娃抓起，将国防教育同青少年的思想政治教育、体育竞技运动紧密结合，全面落实素质教育战略方针，深入开展“红军娃重走长征路”“军旅文化进校园”“校内国防园建设”等系列活动，代代传承红色基因，不断增强广大青少年热爱祖国、热爱国防，建设祖国、建设国防的意识，努力培育能担当民族复兴大任的时代新人。

姚晓东还说，在新中国成立70周年的大庆之年，举办首届全国青少年国防体育大赛，对于推进我国青少年国防体育的全面开展、不断塑造青少年国防观念有着十分重要而又特殊的意义。作为大赛东道主，淮安将以强烈的责任感和满腔的热情，精心做好赛事组织和保障服务工作，全力奉献一届精彩难忘的体育盛会。淮安也将以举办这次大赛为契机，把“更高、更快、更强”的体育精神融入到全市国防教育之中，充分激发广大青少年爱国之情、报国之志，不断提升国防意识和体能素质，进一步营造关心国防、热爱国防、保卫国防，强健体魄、磨砺身心、铸就梦想的浓厚氛围。

高军代表教育部体育卫生与艺术教育司、教育部国防教育办公室提出四点希望：一是选好打磨好中国特色项目，让孩子们在活动中汲取着传统文化的养料，做一个自信自豪的中国人；二是针对青少年的特点创新项目实施，让孩子们在运动中掌握科学知识、科学方法，增强科学思想和科学精神；三是把体育与人生紧密联系在一起，让孩子们通过项目竞赛懂得生存生活的规矩规则，既让他们学会如何去赢，也要教会他们怎样体面地去面对输；四是坚持面向世界、面向未来，培养孩子们开阔的胸襟和前瞻的眼光。

张年祥代表中央军委国防动员部、国家国防教育办公室讲话。他说，少年强则中国强，体育强则中国强。少年强，是国家、民族、社会和每一个家庭的共同期待。建设一流的军队，更需要志存高远、意志坚强、体魄健壮、朝气蓬勃的青少年。学校的国防教育是全民国防教育的基础。让国防教育进课堂，融进文化、体育、品德等日常教学中，增长广大青少年学生的国防知识，强化国防观念，提高国防综合素质，是国家长治久安、民族兴旺进步的战略举措。青少年国防体育是国防教育的重要内容，是培养青少年爱国主义、集体主义精神和顽强意志的有效手段。将富有“战味”“野味”“兵味”的体育活动融入学校体育教育，让青少年在体育运动中接受国防和爱国主义教育，增强了他们的国防技能和体能素质，也创新了国防教育进校园的模式，探索了国防教育改革的新途径。

据了解， 2019年全国青少年国防体育大赛由国家国防教育办公室、教育部体育卫生与艺术教育司、国家体育总局青少年体育司和中华全国体育基金会指导支持，中国青少年国防体育发展联盟和国家体育总局登山运动管理中心、自行车击剑运动管理中心主办，淮安区人民政府承办, 淮安区教育体育局、齐鑫体育文化发展（北京）有限公司、北京中世奥体育文化发展中心具体执行赛事的各项工作。本次大赛旨在贯彻党的十九大精神和《中华人民共和国国防教育法》，落实《二〇一九年全民国防教育工作安排》和《关于开展“赞颂辉煌成就、军民同心筑梦”主题国防教育活动的通知》精神，培育有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代青年。在活动安排和项目设置上,充分体现了体育和教育的结合、体育和国防的结合,兼具参与性和趣味性，让青少年在活动中寓教于乐,接受国防和爱国主义教育。大赛共设有国防体育基础项目：手榴弹投准、精准射击、梅花阵、匍匐低桩网、平衡木、屈身绕杆；勇士对抗野战项目、定向越野项目、攀越障碍项目、抗眩晕跑等竞赛项目。

开幕式上，淮安青少年还表演了“振兴中华”、“星火相传”“沙场点兵”、“追梦‘篮’天”、“淮上梨园”等文体节目。据悉, 2019年全国青少年国防体育大赛将于10日闭幕。(文/咸高军 奕萱 图/陈小田)

(责编：冯粒、曹昆)
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