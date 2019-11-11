第六届北京教育论坛：探讨生态文明教育 助力美丽中国建设

近日，由北京教育科学研究院与清华大学生态文明研究中心合作主办的第六届“北京教育论坛”在京召开。论坛以“生态文明教育助力美丽中国建设”为主题进行了深入研讨交流。

北京教育科学研究院院长方中雄

北京教育科学研究院院长方中雄在开幕式致辞中表示，2019年北京教育论坛的主题确定为“生态文明教育助力美丽中国建设”，旨在及时回应中共中央和国务院大力推进生态文明建设的重大决策，凝聚新的共识，产出新的理论研究与实践创新成果，为建设富强文明和谐美丽中国，发挥教育的基础性、全局性、先导性作用贡献力量。他强调，在新的历史发展时期，深入推进生态文明教育，培育担当民族复兴时代重任的一代新人应成为各级各类学校教育的教育目标与责任担当，北京教育科学研究院将和各位教育界同仁携手共进，为新时代生态文明教育作出积极的贡献。

现场，18位专家、领导在“多维视角下北京生态文明教育的研究推动与实践探索”“生态文明教育区域推进的典型案例分享”“长三角地区生态文明教育团队汇报” 三个专题学术沙龙中，聚焦“生态文明教育助力美丽中国建设”主题，围绕生态文明的理论创新、实践推进与评价反思；生态文明教育的战略构想、国际经验与远景展望；多元视角下的生态文明教育实践分析；生态文明教育示范区典型案例分享等议题发表精彩演讲，展开高层次对话交流。

本届论坛还发布了《面向2035的生态文明教育行动宣言》。同时，北京教育科学研究院与北京市石景山、房山、通州、顺义、延庆、密云区教委就联合开展生态文明教育举行了签约仪式。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)