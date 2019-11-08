校长带着礼物 走进学生寝室

浙江工商大学校长陈寿灿（左二）和学生们在一起

节假日出行，在校门口就能坐上回家乡的直通车；去图书馆忘带卡，刷脸就能进门；考前复习困难，有“多对一”的学习帮扶小组；教学区无线网络全覆盖，出口带宽从1G提升到3.5G……

这是浙江工商大学不断落实的“暖心工程”，以为师生服务解难题为宗旨，深入调查研究，重点解决学校改革发展和师生关切的切身利益问题。

其中，走访寝室和家访是“暖心工程”的重要组成部分，通过党政干部、辅导员、班主任和教师“三联系”走访学生寝室、班级和学生家庭，协助他们解决实际困难。

“最近学习如何？在学校有什么烦恼都可以和我说。”日前，浙江工商大学校长陈寿灿来到学生生活区33幢425寝室，亲切地问。

“生活很方便，学习也不错，就是希望能有个新闻和广告专业的摄影工作室。”朱艳艳是浙江工商大学大二新闻专业的学生，她说，“无人机摄影器材比较昂贵，不是所有学生都能买得起，不知道学校是否能提供帮助？”

陈寿灿立马回答：“摄影工作室正在不断完善，摄影器材也在添置，无人机设备，我会请资产处落实解决。”

“陈校长和我们围坐在一起，挨个询问学习、生活情况，实在太暖心了！”厉仪是浙江工商大学大二广告专业的学生，听到校长明确的回复，开心极了。

临走时，陈寿灿还给学生送上礼物——王阳明的《传习录》，“《传习录》是王阳明师生研讨的记录，也是阳明思想的经典著作，作为人文学院的学生，希望你们能多读书，读经典的书，培养自己的人文素质和人文修养。”

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)