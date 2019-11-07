“考试表情包”拉近师生关系

“我相信你！”“做对这套题，我相信你就是兴文二中最靓的仔。”澎湃新闻报道，近日，四川省宜宾市兴文第二中学校的试卷中，试题配有表情包和一些有趣的文字，受到同学们欢迎。出题老师表示，试卷中使用表情包，目的是激发同学们的学习兴趣，这是释放学业压力的一种方式，也是一种教学形式的转变。

严肃的考试卷和萌萌哒的表情包，这表面上看起来风马牛不相及的两样东西，能混搭在一起吗？四川省宜宾市兴文二中的一位老师就这么干了，不仅不违和，还深受同学们欢迎。据介绍，该试卷是兴文二中高一（15）班的月假作业。当被问及身边同学对表情包试题的看法时，班长孙洋表示：“大家都觉得特别棒！”不少同学表示：“老师太懂我们了！我已经开始期待今后的试题作业了。”

“考试表情包”缘何深受同学们的欢迎？而且还让学生乐意做作业，期盼做作业？其实这是当下这个移动互联时代师生沟通的一种有效方式。表情包得到学生的喜欢，是因为大家感觉到老师能理解自己，老师是懂自己的，和自己有着共同的语言。

今天的中学生是网络时代的原住民，在网络中成长起来的他们，自然很喜欢用网络语言进行沟通。表情包作为网络语言的一种，比文字交流更方便，更快捷，不仅可以缓和氛围，幽默一把，还能够清楚简洁地表达自己的意愿。在不少学生看来，使用表情包，能为自己的幽默值加分，进一步赢得大家的青睐和好感。这样，他们自然非常乐意牵手表情包了。

教师在和学生的网络互动中，偶尔使用一下表情包，不但可以拉近师生之间的距离，而且使教师的教育不那么一本正经地说教，而是变得生动活泼、与时俱进起来。这样，也会让学生感到教师是自己人，这其实是充分发挥了心理学上的“自己人效应”。

回到兴文二中的“考试表情包”，这也是教师善用学生喜闻乐见的交流方式和学生进行走心交流的具体体现。正所谓，亲其师，信其道，师生之间建立了和谐的关系，那么自然也能更好地促进班级的建设和激发学生的学习热情。

（作者系浙江省宁波市镇海区教科所教研员）

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