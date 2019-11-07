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谁在中学边倾倒垃圾？涉事企业接受调查

2019年11月07日08:52  来源：钱江晚报
 

现场照片（唐旭锋/摄）

近日，余姚四中有多名学校家长在网上发帖称，学校附近常有阵阵恶臭，焚烧垃圾的烟气奔袭学校，晚上尤为严重。有数位学生出现头痛恶心流鼻血等症状。根据家长们反映的地点，昨天，记者来到学校附近。记者在现场发现，网友所描述的垃圾堆，当地已经清理干净。

昨天傍晚，记者从当地宣传部最新获悉，已查到两家向学校门口荒地倾倒垃圾的企业，正在依法处理。余姚市对此高度重视，昨天下午，有关负责人针对此事专门召开协调会，要求将师生身心健康放在第一位，妥善处置此次事件，给学校和周边居民创造更好的环境。

目前已找到两家涉事企业，一家是做轮滑鞋的企业；一家是负责给附近一家医院处理生活垃圾的物业公司。

垃圾刚被清理，但臭味仍在

这所中学位于余姚城南，离市中心不远。校门口一位许姓保安听说记者的来意，指向学校大门对面说：“就在那里。最近半个月特别臭，我们保安都要捂着鼻子上班。”

记者来到马路对面，沿着绿化带边的小土路走，隔着一堵围墙。再从围墙的一处口子走进去，可见一片荒地，面积有好几十亩，但并未发现垃圾。刚好，一位环卫工人经过。他手指着靠围墙的一处空地说，这里前些天的确堆了很多垃圾，以建筑垃圾为主，“前天刚被清理光了，全部运到南园垃圾中转站了。”这位姓崔的环卫工人告诉记者，平时，这一带确实很臭，还有人在焚烧垃圾。他有些不平地说，“为什么不装监控？这些垃圾，都是有人趁晚上一车一车拉过来的！”

记者看到，刚被清理过的垃圾堆放地，焚烧留下的烟熏痕迹还在。记者也留意到，围墙缺口原先是比较大的，车子可以通过。当地有关部门在清理垃圾的同时，也将口子补上了。砌墙的痕迹还很新鲜，留下一条只容人通过的小通道。

在现场，记者也遇到了学生家长樊女士。她一副忧心忡忡的表情。她说：“我儿子是寄宿的。一天晚上打电话给我说身体不舒服，头晕恶心。我怀疑，孩子这些反应与学校对面垃圾场散发的气味有关。”

高二一位家长则表示：“我家孩子流了好几次鼻血。”还有一位家长透露：“我们班好几个同学得了荨麻疹！还有，呼吸道疾病、皮肤过敏的……”

家长们希望，学校能组织一次全体师生体检、对倾倒垃圾的企业单位严肃处理。另外，加强监管，防止再发生类似污染事件。

两家涉事企业正在接受调查

昨天傍晚，余姚市城管局副局长谢福源接受记者采访时表示，“上周，那个垃圾堆曾经着火了，我们有个中队去灭火，很难灭。周一，又着火了。我第一次到现场，确实着火的面积很大。我们借用了8吨的洒水车，从早上8点到下午1点，才将火扑灭。”

谢福源从附近村民口中得知，这里变成垃圾场也是最近一段时间的事。事实上，这里的围墙之前是没有口子的，可能是有人将围墙打开一个大口子，才导致车辆趁夜拉来大量垃圾。据他介绍，这里附近有一家较大的医院，将产生的医疗垃圾和生活垃圾承包给两家物业公司处理。其中一家物业公司就是涉事企业。

余姚市环保执法大队大队长王坤告诉记者：“由于垃圾比较多，有些村民在晚上将垃圾点燃，这些混合垃圾经过焚烧后，就会产生有害烟雾。”

王坤说，执法队员在未燃烧的垃圾堆中找到一只带有商标的旱冰鞋扣子，根据线索调查，已初步判定工业垃圾来源于建迪体育用品公司，该公司已于2013年底停产，当时将报废产品出售给收废品，因为无法查证倾倒主体，但原企业负责人表示，愿意承担垃圾清运处理费用。

11月4日晚，有关部门指定兰江街道将倾倒在学校周围的垃圾全部转运到垃圾站，并连夜将围墙的大缺口重新修砌好。接下来，余姚相关部门将积极做好老师和家长的工作，回应诉求，确保孩子们身心健康地继续学业。（唐旭锋）

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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