人民网>>教育>>滚动新闻

决不能让“电子烟”包围校园

2019年11月06日09:11  来源：北京日报
 

近日，有媒体在一些中小学附近走访时发现，电子烟产品在学生中颇有市场。不仅如此，在多家知名电商平台上，只需要注册账号，未成年人也可轻松下单购买电子烟。

吸烟有害健康，是众所周知的常识。在这个问题上，没有电子烟和传统香烟之别。电子烟虽不含烟焦油，可辅料里的有毒有害物质更会对人体造成难以预见的损害。而且，为了提高兴奋感，一些电子烟的尼古丁含量远超香烟；甚至有电子烟的烟液气体曾被检测出甲醛、丙二醇等。眼下，如此“高风险”的商品却被大肆售卖，似乎以“绿豆沙冰、冰鲜草莓、橘子汽水”等口味作为噱头，就能堂而皇之地行走校园，着实令人愤怒和担忧。

电子烟商家将手伸向未成年群体，无非是利益使然。早在去年，有关部门就明确对向未成年人出售电子烟说“不”，前几天，更进一步要求电商平台将电子烟产品及时下架，但看来治理效果并不尽如人意。电子烟在我国兴起不过是近几年的事，利用政策制定的“真空期”，整个行业野蛮生长，迅速扩张为“风口”。暴利面前，一些人铤而走险，更有无良商家看准了未成年人易被误导、好奇心强等特质，将抽电子烟标榜为“时尚”“潮流”。若任由电子烟肆虐下去，不仅会影响青少年的身体健康，更会催生烟瘾及其他不良习惯的养成。

青少年是社会的未来与希望，保护孩子们不受电子烟侵害，除了要有上游的法规政策，也要在诸多“细枝末节”严格把关。必须看到，有些销售点明知“对面是学校”，仍然在柜台正常展示电子烟；表面标明“未成年人不得购买”，年龄界定却只靠“观察”……凡此种种的明知故犯，必须严厉查处、重点打击。而从更大范围看，净化“乌烟瘴气”的成长环境尤为重要。如今，从社交网络上的时尚博主，到电竞、音乐节等潮流地带，都成了电子烟公司的重点营销对象，更不用说 “炫烟圈”“花式教学”等视频在网上一搜即得。加强审核监管，及时扫除这些具有诱导性的传播内容已势在必行。

期盼各方将电子烟问题重视起来，对无良商家零容忍，让孩子们在清朗的环境下健康成长。

(责编：实习生(李萌)、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved