决不能让“电子烟”包围校园

近日，有媒体在一些中小学附近走访时发现，电子烟产品在学生中颇有市场。不仅如此，在多家知名电商平台上，只需要注册账号，未成年人也可轻松下单购买电子烟。

吸烟有害健康，是众所周知的常识。在这个问题上，没有电子烟和传统香烟之别。电子烟虽不含烟焦油，可辅料里的有毒有害物质更会对人体造成难以预见的损害。而且，为了提高兴奋感，一些电子烟的尼古丁含量远超香烟；甚至有电子烟的烟液气体曾被检测出甲醛、丙二醇等。眼下，如此“高风险”的商品却被大肆售卖，似乎以“绿豆沙冰、冰鲜草莓、橘子汽水”等口味作为噱头，就能堂而皇之地行走校园，着实令人愤怒和担忧。

电子烟商家将手伸向未成年群体，无非是利益使然。早在去年，有关部门就明确对向未成年人出售电子烟说“不”，前几天，更进一步要求电商平台将电子烟产品及时下架，但看来治理效果并不尽如人意。电子烟在我国兴起不过是近几年的事，利用政策制定的“真空期”，整个行业野蛮生长，迅速扩张为“风口”。暴利面前，一些人铤而走险，更有无良商家看准了未成年人易被误导、好奇心强等特质，将抽电子烟标榜为“时尚”“潮流”。若任由电子烟肆虐下去，不仅会影响青少年的身体健康，更会催生烟瘾及其他不良习惯的养成。

青少年是社会的未来与希望，保护孩子们不受电子烟侵害，除了要有上游的法规政策，也要在诸多“细枝末节”严格把关。必须看到，有些销售点明知“对面是学校”，仍然在柜台正常展示电子烟；表面标明“未成年人不得购买”，年龄界定却只靠“观察”……凡此种种的明知故犯，必须严厉查处、重点打击。而从更大范围看，净化“乌烟瘴气”的成长环境尤为重要。如今，从社交网络上的时尚博主，到电竞、音乐节等潮流地带，都成了电子烟公司的重点营销对象，更不用说 “炫烟圈”“花式教学”等视频在网上一搜即得。加强审核监管，及时扫除这些具有诱导性的传播内容已势在必行。

期盼各方将电子烟问题重视起来，对无良商家零容忍，让孩子们在清朗的环境下健康成长。

(责编：实习生(李萌)、孙竞)