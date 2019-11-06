湘桂边界的瑶族学校：跨越两省区的教育坚守

“我从去年9月来到这所学校，就感觉很不一样，来访这里的人也多，虽然在山区却可以遇见不同的人，经历各种有趣的事。”在湘桂边界的湖广小学，26岁的广西籍教师谢其鹤告诉记者。

湖广小学位于湖南、广西交界处的石井坳，是个瑶族集聚区，被当地人统称为“湖广村”。湘桂边界穿村而过，将其一分为二，一边是湖南江华瑶族自治县涛圩镇西河村，一边是广西富川瑶族自治县新华乡龙集村。

作为连接湘桂教育的纽带，湖广小学“一校跨两地，两地辖一校”，由湖南、广西两地共同管理，目前开设学前班、一年级、二年级各一班，在校学生34名，学生来自两地，教师由广西、湖南各派1名。

“这所学校解决了边远瑶乡深山低年级孩子的上学问题。”湖广小学湖南籍教师高庆周表示。

两名教师除上课外，还兼顾学校教务工作。学生读完二年级离校，回到各自省区学校继续读书。

当地一名基层干部表示，湖广小学促进了当地教育的发展，使“穷山窝”基础教育有保证，满足群众需求。

“同走一条路，同饮一井水，同砍一山柴”，多年来，湖广村两地村民团结互助、和睦共处。2017年，广西当地政府在村内修了一条1公里多长的水泥路，并在树旁种下一棵大树，村民称之为“连心路”“连心树”。

如今，湖广小学已列入农村义务教育学生营养改善计划试点学校。“牛肉丸、冬瓜、鲜香菇”，这是一份11月4日送货单上的主要菜品，孩子们可以享用到免费午餐。(记者柳王敏)

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