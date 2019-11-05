禁止奇葩培训，更要持续规范培训市场

当然，除了明确禁止学生参加不靠谱的培训，教育、工商等部门还应该联合开展持续的培训市场治理，从源头抑制奇葩培训“招摇撞骗”的空间。

针对社会热议的“量子波动速读”培训，记者11月1日从深圳市教育局获悉，该局发布通知，禁止中小学生参加相关培训项目或内容，对于涉嫌违规的培训机构，相关部门正在展开调查。深圳市教育局要求当地教育行政部门、各中小学要对学生参加“量子波动速读”培训情况进行核查，教育部门还要对辖区内涉及相关内容非法培训机构进行排查。

此前曝光的“量子波动速读”培训视频中，教育机构宣称，“课程训练学生运用HSP高感知力进行量子波动速读，大脑呈现动态的影像，1—5分钟看完一本10万字左右的书籍，并且可以把内容完整复述出来。”如此“神效”的培训，简直让人“大开眼界”。可大家都知道，饭要一口一口地吃，书要一页一页地看，这样的培训不仅本身有违教育常识，其效果存疑，也涉嫌虚假宣传甚至是欺诈。

目前，深圳市市场监督管理局已查明，涉事教育机构在宣传页、宣传册等材料和公众号上发布的相关内容涉嫌违法，该局已依法对当事人发出询问通知书，并立案调查。最终该教育机构会受到怎样的处罚还不得而知，但当地教育部门开始禁止中小学生参加相关培训项目或内容，则向社会展示了鲜明的态度、立场。

事实上，一些家长之所以容易“偏听偏信”，将孩子随便交给一些不靠谱的培训机构，与权威信息的发布不足有直接关系。部分存在猫腻的教育机构在回应质疑时，也往往理直气壮地声称——如果没有效果，怎么没被查处？在这方面，教育部门和学校，就应该根据现实情况，及时向家长普及相关的常识。教育部门和学校的态度越鲜明，培训机构浑水摸鱼、误导家长的可能性就越小。

还要看到，当前市场上各类林林总总的奇葩培训层出不穷，不仅不靠谱，少有正面教育效果，更在加剧社会的教育焦虑，一些家长即便有所疑虑也难免在“抢跑”压力下为孩子报名。对此，要求孩子和家长对效果存疑、不必要的培训说“不”，实际上也是营造良性的教育氛围、为学生减负的题中之义。

当然，除了明确禁止学生参加不靠谱的培训，教育、工商等部门也还应该联合开展持续的培训市场治理，从源头抑制奇葩培训“招摇撞骗”的空间。比如，仅就“量子波动速读”而言，媒体调查发现，在北京、杭州、成都、盐城多地都有类似的培训机构开展相关培训，不仅收费高昂，动辄数万元，吸引了不少学员，还办起了比赛。对此，各地教育部门宜有统一的治理行动，既给予家长明确的预期，也避免问题培训机构“打一枪换一炮”，弱化治理的效力。

其实，类似“量子波动速读”这类可疑的奇葩培训，可谓层出不穷，诸如“超感力学习”“潜能教育开发”“全脑教育”“右脑教育”等骗局虽不断被媒体曝光，但其到底合不合法，有多大的效果，少有权威机构和部门的明确界定，社会对之的认知仍多处于模糊状况。这也是部分家长依然容易“入坑”的原因所在。对此，在治理端就应该主动出击，该查处的要查处，该向家长讲明白的要讲明白。

形形色色的奇葩课外培训，其危害不只体现在“无效”，更在于其在吞噬家长的教育成本和教育耐心的同时，不断撩拨社会的教育焦虑，最终扰乱社会的教育定力和期待，加剧教育的过度竞争。这类奇葩培训的危害不容低估，而规范课外培训市场，更应该久久为功。

（作者系媒体评论员）

(责编：何淼、曹昆)