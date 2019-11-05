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深化本科教育教学改革要奏“大合唱”

张雷生

2019年11月05日14:46  来源：中国教育报
 

深化本科教育教学改革不是唱“独角戏”，只有本科教育的各个利益相关者共同参与，奏响“大合唱”，才能真正全力打赢全面振兴本科教育攻坚战。

日前，教育部召开新闻发布会，介绍狠抓落实打赢振兴本科教育攻坚战有关情况。自2018年6月新时代全国高校本科教育工作会议以来，特别是全国教育大会以来，教育部推出一系列改革举措，在办学思想转变、育人理念更新、体制机制改革、质量标准制定、技术方法创新、教与学范式改变、质量文化建设等方面下大力气，全力打赢全面振兴本科教育攻坚战。

教育教学质量是学校的生命线，是学校生存和发展的希望，是提高人才培养的关键。因此，深化本科教育教学改革，切实满足教师和学生的发展与成长的需求，将社会的期待、家长的期盼变成现实，当仁不让地应当成为高校各项工作的重中之重。“牵牛要牵牛鼻子”，在国家层面上相继推出一系列政策举措的背景下，让本科教育教学改革的“靴子落地”，重点需要抓好用好以下三个有力“抓手”。

高校要结合自身实际，从各项制度的顶层设计层面真正推动改革的深入实施，最终扭转重科研、轻教学的现实局面。众所周知，人才培养、科学研究和社会服务是现代大学的基本职能，然而，近年来，盲目追求学术研究GDP增长的风气在一些学校不同程度存在。社会上名目繁多、层出不穷的大学排行榜，一定程度上也加剧了重科研、轻教学现象。个别高校制度层面上的一些具体做法也容易导致形成“科研通吃”的现象，不仅打击了教师的教学热情，也影响着高校教育教学生态的健康发展。因此，笔者呼吁，相关部门要规范社会上名目繁多、鱼龙混杂的大学排行机构，还广大高校一个清净的发展空间；高校领导要真正重视高校教育教学和人才培养工作，正确看待教育教学和科学研究的关系，树立正确的学校发展理念，而不是被各种排行榜“牵着鼻子走”；高校要研究高等教育办学规律和深入调研教师专业发展诉求，真正不折不扣地落实“破五唯”要求，保护投身教育教学教师的积极性和创造性，引导广大高校教师好好教书、潜心育人。

推动本科教育教学改革的主体关键是教师，广大高校教师要增强教育教学本领。要给学生一杯水，老师首先要有一桶水，网络信息和终身学习时代尤其如此。如果教师自己缺乏旺盛的求知欲，不能够持续学习和终身学习，那么自己拥有的那一桶水也会慢慢蒸发殆尽。“流水不腐、户枢不蠹”，高校教师不能满足于自己拥有“一桶水”，还必须要有新鲜流动的“活水”。只有不断持续地自主学习，更新自身的知识结构和内容，教师教学才能拥有“源头活水”，本科教育教学改革才能真正落到实处。

推动本科教育教学改革需要广大学生的积极参与，更需要广大同学积极维护自己的教育权益。高校本科教育教学状况如何，广大学生应当最具有话语权。包括教师的课堂教育教学方法、教育态度和教育内容以及教育投入程度，学生也最具有评价的权力。因此，需要营造一种健康的氛围，构建起学生科学评教的指标体系和网络，鼓励学生勇敢地对一些教师的“水课”说“不”，共同挤出“水分”。既需要让学生忙起来自主认真学习，还要相信学生是不喜欢“水课”的，要放权、赋权、还权给学生，使其成为推动教育教学改革的参与者、推动者和监督者。与此同时，更需要高校及其教务部门广开言路、深入调研，综合征求包括教务、教师、学生等多方意见，开展课程设置、课堂教学、教育服务、教学效果等方面的调查，切实增强“学生评教”和“教师评学”环节的科学性、客观性与公正性，使其既相互制约又相互提升，最终指向于提升和改进高校本科教育教学质量。

总之，深化本科教育教学改革不是唱“独角戏”，只有本科教育的各个利益相关者共同参与，奏响“大合唱”，才能真正全力打赢全面振兴本科教育攻坚战。

（作者系吉林大学高等教育研究所副教授）

(责编：何淼、曹昆)
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