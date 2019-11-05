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“课程思政”课堂内外齐开花

周洪松

2019年11月05日14:45  来源：中国教育报
 

本报讯（记者 周洪松 通讯员 池晶）近日，河北经贸大学旅游学院地产营销党支部书记张路路忙得脚打后脑勺，刚主持完课程思政精品课程教学沙龙，又匆匆赶去汇报样板支部创建情况，还约了学生“午间谈心餐”指导职业生涯规划。

“既担任两个班的班主任，又承担着党支部书记工作，还是学院教学、科研骨干，深感自身担子重、责任大、压力大。”张路路说。

两年前，面对传统课堂已远远不能满足新时代青年学生求新、求变、求异的现实需求，旅游学院当机立断，大力开展“课程思政”建设，围绕立德树人积极推进“五个一”专业建设工程、“六个一”课堂教学改革、“三个一”科研推进机制、“老中青教师循环带动促进”机制。两年来，学院“课程思政”从无到有，从有到100%全覆盖，形成了独具“大旅游”学科特色的思政育人品牌。今年，学院党委和地产营销党支部同时成功获准创建全省首批党建“样板党支部”“标杆院系党委”。

在旅游学院，像张路路这样，既是教授、博士、教学科研骨干，又兼任学院辅导员、班主任工作的教师还有很多。自开展主题教育以来，他们自觉将思政课堂从教室延伸到宿舍、食堂、操场，一次谈心、一顿午餐、一场球赛都能成为开展思政工作的好妙招、灵办法，让思政工作在课堂内外扎根生长、开花结果。

学院积极探索党建工作与业务工作深度融合，聚焦“课程思政”，在育人成效上下大力气。面对学院质量就业率全校排名末位窘境，学院党委下大决心，以钉钉子精神做细做实学生就业遇到的各种难题，从就业指导、招聘信息、就业政策出发逐步探索出一条“网格化管理，组团式服务”就业新路子。不到一年时间，学院质量就业率飞跃式上升43个百分点。

如今，学院正在继续深化“课程思政”建设成果，积极探索“教授博士辅导员”思政工作队伍建设，将“课程思政”从课堂内辐射延伸到课堂外，让主题教育印在脑子里、落在行动上，贯穿在学生思政工作全过程中。目前，学院集优质师资组建了“旅享”社会服务团，承办“河北省第三方评估”“河长制”两个校政合作项目，在建设美丽乡村、服务地方经济发展中践行使命担当。

“教育的初心和使命在于立德树人。我们要乘着第二批‘不忘初心，牢记使命’主题教育东风，让‘课程思政’扎根人才培养，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈努力。”旅游学院党委书记刘风长说。

(责编：何淼、曹昆)
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