北师大举办第二届教材高峰论坛

第二届教材高峰论坛3日在北京师范大学昌平校园召开。本届论坛面向全国一线教师、各省市教研员及关注国家统编三科教材动态的教育界人士。旨在进一步落实全国教育大会精神，密切跟踪教材领域的热点问题，从教育理念和教学策略出发，全方位探索思想政治、语文、历史统编教材。

第二届教材高峰论坛 北京师范大学教材研究院/供图

“教材本身就是最新思想和知识成果进入课堂的桥梁，联结教育理念与教学实践之间的纽带。”北京师范大学副校长郝芳华表示，本届论坛聚焦当前大家普遍关注的“三科”教材问题。希望通过教师授课的课堂教学观摩和专家点评，为与会者深化对“三科”教材教育理念和教学策略的认识提供生动鲜活的方式。

北京师范大学学术委员会主任、国家教材委员会委员韩震发表了题为《教材，事关未来的大事》的主旨报告。韩震表示，教材无小事，它关乎着青少年精神世界的塑造。中国特色社会主义进入新时代，面对错综复杂、风云变幻的国际形势，必须从战略高度思考教育问题和教材问题进而培养出社会主义事业建设者和接班人，以应对百年未有之大变局，实现中华民族伟大复兴。

4日，各学科参会人员分别走进北京师范大学实验中学、北京师范大学附属中学及北京师范大学第二附属中学的校园，进行现场教学观摩活动，生动的体验了各个教学环节。

据悉，此次论坛以“三科“统编教材的教育理念与教学实践为主题，由北京师范大学教材研究院、大中小德育一体化国家教材建设重点研究基地、中小学（含中职）语文教材国家教材建设重点研究基地、北京师范大学历史学院、北京师范大学直属附校学科教育研究共同体、北京师范大学教育集团等单位联合主办，全国各地300多名教师代表参加论坛。

(责编：郝孟佳、熊旭)