西华师大：将初心和使命落实到生动的办学实践中

人民网讯 日前，西华师范大学美术学院展厅热闹非凡、人头攒动。来自校内外的参观者有序步入“西华师范大学书法学院成立暨纪念科学发现大熊猫150周年——全国书画作品邀请展”。现场展出了全国书画名家创作的82幅书画作品，讴歌国宝大熊猫和为保护大熊猫作出贡献的人，倡议共同保护和建设人与自然和谐共生的美好家园。

优势的充分发挥，就会形成自己的特色，树立自己的品牌。西华师大坚持将主题教育与事业发展相促进，将初心和使命落实到生动的办学实践中。落实一流本科教育行动计划，第二届教学节正如火如荼开展；全面推进一流学科建设工程，四川省学位与研究生教育学会2019年年会将在西华师大召开；落实立德树人根本任务，在优秀大学生党员中深入实施青年马克思主义者培养工程；精心组织一年一度的“校园文化艺术节”和两年一度的“辅导员职业能力大赛”等系列丰富多彩的校园品牌活动；精心打造滨河广场，建设更加宜学、宜业、宜居的校园环境……

“西华师大将紧紧围绕成为“四川省一流大学”“非省会城市大学发展典范”“高水平综合性大学”三大阶段目标，深入实施“1359”战略，牢记历史使命，勇担时代责任，扎根西部大地，加快教师教育特色更加鲜明的综合性大学建设步伐，为培养一流人才、创造一流成果，建设四川省一流大学而努力奋斗。”西华师大党委书记王安平如是说。

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