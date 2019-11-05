人民网>>教育

北京航空航天大学：落细落实 扎实开展主题教育

2019年11月05日09:59  来源：人民网-教育频道
 

北京航空航天大学党委把开展好主题教育作为重大政治任务，加强组织领导，贯通四项重点措施，把握着力点，推动主题教育“分类分层、精准精细、落小落实”。

提高政治站位，加强组织领导

学校党委深刻认识主题教育重大意义，以高度的政治站位，扎扎实实部署开展主题教育。

主动谋划抓好启动部署。中央召开主题教育工作会后，学校第一时间召开党委常委会，成立领导小组，对标第一批主题教育要求先学先做。6月至9月，校党委理论中心组、党委常委会集中学习9次，带动全校各单位学习活动344次。9月第二批主题教育启动后，落实“四个到位”，紧扣实际制定实施方案以及各子方案，党委书记作全校动员部署，党委副书记作专题培训解读，领导小组办公室开展问题答疑和工作研讨，一体谋划、整体推进4项重点措施。

精准指导推动落实落细。制定《巡回指导组工作实务手册》《各单位工作实务手册》，6张重要任务思维导图，细化制定校领导班子、处级党员干部、师生党员三层次分月度的12张分解表，以两册六图十二表分类分时，按表作战压实责任。成立10个巡回指导组精准摸清下情，依托信息化系统下发双周重点工作提示，通过北航网盘实现资料即需即下载，信息、问题在线报送，让信息多跑路、基层少跑腿、指导更精准。

正面宣传营造良好氛围。开设主题教育专题网站，要闻、基层动态、先进典型、微视频等栏目发布新闻200余条，及时反映进展成效。营造良好氛围，向中央主题教育官方网站及“学习强国”、《新闻联播》《人民日报》等媒体报送北航主题教育相关情况。宣传身边典型，人民日报客户端、新华社报道了我校“立德树人成就奖”高镇同、文传源教授的事迹。筹办《今日北航》专题展览，激励师生爱国荣校。

贯通四项重点措施，扎实推进主题教育

学校党委坚持要求导向、问题导向，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全程，边学边查边改，确保主题教育实效。

强化创新理论武装。自主学、集中学相结合，认认真真读原著学原文悟原理。校党委理论中心组列出10个专题，每周集中学习1次，每次2人领学原文、主题发言，2人交流发言，班子认真研讨。党委常委会调整为每周召开，建立分党委书记联席会、院长联席会、管理服务联席会三大会议机制，将理论学习列为第一议题。把单周周三下午确定为师生“学习日”，推动中央精神直达师生。9月以来，处级党员领导开展集体学习147次，师生党员集体学习685次。

深入开展调查研究。学校党委结合学校重大工作，明确了政治建设、学科建设、思想政治课和思政工作、人才培养、教师队伍建设、科研创新、管理服务7大类调研主题，班子成员每人确定1个主题，领题带队、深入师生开展调研。处级党员领导干部结合本职工作做好调查研究。

着力检视突出问题。校领导结合中央巡视和工信部党组巡视检查反馈意见、民主生活会查摆的问题、校内巡察发现的问题，针对不同群体召开3个征求意见座谈会，整理意见建议70条，梳理形成现阶段33条问题清单，班子成员也建立个人问题清单。各单位以座谈会、调研问卷等方式征求意见105次，认真检视查摆问题。

切实抓好整改落实。坚持即知即改，落实立德树人根本任务，围绕提升本科人才培养质量，建设大类与专业“金课”，狠抓学业学风。针对“五唯”顽瘴痼疾，全面修订教师职称评审制度，划分五大系列构建教师队伍分类发展与评价体系。研究制定专项整治工作方案，建立整改台账，实行销号管理。

抓牢高校主题教育着力点，推动学校事业发展

学校党委准确把握高校主题教育的着力点，把开展主题教育与推进学校重大工作结合起来，着力培养一流人才，做出一流贡献，加快建设中国特色世界一流大学。

以党的政治建设为统领全面推进党的建设。制定学校加强党的政治建设任务清单151条，坚决执行并持续完善党委领导下的校长负责制。聚焦破解“中温下凉”问题，落实学院党组织会议和党政联席会议制度，开展基层党建大调研。对校内巡察16个单位发现的问题，狠抓整改落实。

加强思政课建设和思政工作。打造名师领衔的13门课程思政示范课，把思政元素融入专业课程。党委书记围绕初心使命为3800余名新生讲“开学第一课”。本科生在国庆期间创造25至100公斤级油动无人机续航时间世界纪录，以科技创新践行空天报国。

打造一流师资队伍。落实“四有”好老师要求，强化典型引路，“立德树人奖”表彰14位教师楷模。完善师德师风建设体系，细化师德失范行为处理流程。分级分类排查导学关系紧张、民族宗教、意识形态、言论过激等问题的教师，加强个性化帮助。

加强爱国主义教育。喜迎新中国成立70周年，师生踊跃参加“我和国旗同框”“学唱讲做十个一”等活动。全校集中收看庆祝大会直播。4800余名师生在圆满完成国庆日检阅、游行、联欢、志愿服务等任务过程中接受生动深刻的爱国主义教育，使“爱祖国、爱航空、爱航天、爱北航”的文化滋养深入人心，空天报国的北航精神代代传承，提升主题教育亲和力和感染力。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved