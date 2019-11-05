北京航空航天大学：落细落实 扎实开展主题教育

北京航空航天大学党委把开展好主题教育作为重大政治任务，加强组织领导，贯通四项重点措施，把握着力点，推动主题教育“分类分层、精准精细、落小落实”。

提高政治站位，加强组织领导

学校党委深刻认识主题教育重大意义，以高度的政治站位，扎扎实实部署开展主题教育。

主动谋划抓好启动部署。中央召开主题教育工作会后，学校第一时间召开党委常委会，成立领导小组，对标第一批主题教育要求先学先做。6月至9月，校党委理论中心组、党委常委会集中学习9次，带动全校各单位学习活动344次。9月第二批主题教育启动后，落实“四个到位”，紧扣实际制定实施方案以及各子方案，党委书记作全校动员部署，党委副书记作专题培训解读，领导小组办公室开展问题答疑和工作研讨，一体谋划、整体推进4项重点措施。

精准指导推动落实落细。制定《巡回指导组工作实务手册》《各单位工作实务手册》，6张重要任务思维导图，细化制定校领导班子、处级党员干部、师生党员三层次分月度的12张分解表，以两册六图十二表分类分时，按表作战压实责任。成立10个巡回指导组精准摸清下情，依托信息化系统下发双周重点工作提示，通过北航网盘实现资料即需即下载，信息、问题在线报送，让信息多跑路、基层少跑腿、指导更精准。

正面宣传营造良好氛围。开设主题教育专题网站，要闻、基层动态、先进典型、微视频等栏目发布新闻200余条，及时反映进展成效。营造良好氛围，向中央主题教育官方网站及“学习强国”、《新闻联播》《人民日报》等媒体报送北航主题教育相关情况。宣传身边典型，人民日报客户端、新华社报道了我校“立德树人成就奖”高镇同、文传源教授的事迹。筹办《今日北航》专题展览，激励师生爱国荣校。

贯通四项重点措施，扎实推进主题教育

学校党委坚持要求导向、问题导向，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全程，边学边查边改，确保主题教育实效。

强化创新理论武装。自主学、集中学相结合，认认真真读原著学原文悟原理。校党委理论中心组列出10个专题，每周集中学习1次，每次2人领学原文、主题发言，2人交流发言，班子认真研讨。党委常委会调整为每周召开，建立分党委书记联席会、院长联席会、管理服务联席会三大会议机制，将理论学习列为第一议题。把单周周三下午确定为师生“学习日”，推动中央精神直达师生。9月以来，处级党员领导开展集体学习147次，师生党员集体学习685次。

深入开展调查研究。学校党委结合学校重大工作，明确了政治建设、学科建设、思想政治课和思政工作、人才培养、教师队伍建设、科研创新、管理服务7大类调研主题，班子成员每人确定1个主题，领题带队、深入师生开展调研。处级党员领导干部结合本职工作做好调查研究。

着力检视突出问题。校领导结合中央巡视和工信部党组巡视检查反馈意见、民主生活会查摆的问题、校内巡察发现的问题，针对不同群体召开3个征求意见座谈会，整理意见建议70条，梳理形成现阶段33条问题清单，班子成员也建立个人问题清单。各单位以座谈会、调研问卷等方式征求意见105次，认真检视查摆问题。

切实抓好整改落实。坚持即知即改，落实立德树人根本任务，围绕提升本科人才培养质量，建设大类与专业“金课”，狠抓学业学风。针对“五唯”顽瘴痼疾，全面修订教师职称评审制度，划分五大系列构建教师队伍分类发展与评价体系。研究制定专项整治工作方案，建立整改台账，实行销号管理。

抓牢高校主题教育着力点，推动学校事业发展

学校党委准确把握高校主题教育的着力点，把开展主题教育与推进学校重大工作结合起来，着力培养一流人才，做出一流贡献，加快建设中国特色世界一流大学。

以党的政治建设为统领全面推进党的建设。制定学校加强党的政治建设任务清单151条，坚决执行并持续完善党委领导下的校长负责制。聚焦破解“中温下凉”问题，落实学院党组织会议和党政联席会议制度，开展基层党建大调研。对校内巡察16个单位发现的问题，狠抓整改落实。

加强思政课建设和思政工作。打造名师领衔的13门课程思政示范课，把思政元素融入专业课程。党委书记围绕初心使命为3800余名新生讲“开学第一课”。本科生在国庆期间创造25至100公斤级油动无人机续航时间世界纪录，以科技创新践行空天报国。

打造一流师资队伍。落实“四有”好老师要求，强化典型引路，“立德树人奖”表彰14位教师楷模。完善师德师风建设体系，细化师德失范行为处理流程。分级分类排查导学关系紧张、民族宗教、意识形态、言论过激等问题的教师，加强个性化帮助。

加强爱国主义教育。喜迎新中国成立70周年，师生踊跃参加“我和国旗同框”“学唱讲做十个一”等活动。全校集中收看庆祝大会直播。4800余名师生在圆满完成国庆日检阅、游行、联欢、志愿服务等任务过程中接受生动深刻的爱国主义教育，使“爱祖国、爱航空、爱航天、爱北航”的文化滋养深入人心，空天报国的北航精神代代传承，提升主题教育亲和力和感染力。

(责编：李依环、熊旭)