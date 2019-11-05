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北京迈出“最先一公里”

2019年11月05日09:17  来源：中国教育报
 

■面向2035系列

日前，《首都教育现代化2035》正式公开发布，引起社会广泛和高度的关注。文件起草过程中数易其稿，充分展现了“行政主导、科研支撑、专家咨询、社会参与”的工作思路。

行政主导，即北京市教委作为牵头部门，始终主导文件起草全过程。文件起草组的工作包括：第一，坚持问题导向，梳理出推动首都教育改革发展的18个重要问题。由分管教育的市领导、市委教育工委和市教委领导分别牵头开展研究，形成调研报告或研究报告，为文件编制提供重要素材。第二，坚持长期开展集中研究。集中讨论采用头脑风暴的方式，逐章、逐段、逐句进行研究修改。第三，密切跟踪对接国家规划编制情况。文件起草组与教育部相关部门保持紧密联系，了解《中国教育现代化2035》等文件的研制进展，主动对标对表。

科研支撑，即北京教育科学研究院等科研部门为文件起草提供科学论证。教育发展战略和规划的编制，不是凭空想象，而是建立在科学论证的基础上。例如，首都教育改革和发展的基本经验、规律和趋势是什么？从国际国内比较来看，首都教育现代化发展的进展程度和目标是什么？与国际大都市相比，北京市教育发展的成就和差距在哪儿？……这些问题都需要借助科研力量，开展专门研究，形成研究报告。北京教育科学研究院在文件编制过程中提供了重要的智力支持。

专家咨询，即文件起草过程中始终伴随着征求专家的意见建议。“行政主导”和“科研支撑”，仍然难以避免“一己之见”或思维定式。充分发挥专家在审稿、修改、咨询和论证等方面的作用，有助于提高规划编制质量。文件起草前，文件起草组通过信函的形式，广泛征求了教育部、北京市人大政协、各民主党派、相关部门、各区、大中小幼学校、教育系统老领导以及各领域专家的意见建议，收到将近100份认真的回复。文件起草组还分小组访谈了30多名国内外高水平专家，形成访谈报告汇编。

社会参与，即“开门编规划”，调动社会各界关心、关注和参与文件编制。首都教育关注度高，牵系千家万户的切身利益。借编制之机，引导群众合理、理性地表达教育诉求，形成科学的教育观，有助于教育行政部门真实了解群众的教育需求，将群众的教育需求转化为规划文件，落实为教育政策，也有助于形成家长、社会各界融入教育、参与教育、支持教育的工作格局，提高规划编制质量。

北京市完成了文件编制工作，走好了教育改革和发展的“最先一公里”。接下来，北京市将贯彻落实文件精神，把规划方案的含金量充分展示出来，让群众的教育获得感更高。（作者系北京教育科学研究院教育发展研究中心助理研究员曹浩文

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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