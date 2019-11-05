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特色成为学校发展“新引擎”

2019年11月05日09:16  来源：中国教育报
 

今年秋季，从甘肃省武威市凉州区海拔3000多米的西营镇三沟村搬迁至荣华高新产业区的赵世恒一家，住上了90多平方米的楼房，生活从此有了新变化。

“以前住在大山沟里，孩子的上学是个难题。现在我们住进了‘新农村’，最重要的是孩子能在家门口上好学了。”提及此，赵世恒一脸自豪。

令赵世恒一家欣喜的变化，是凉州区推进义务教育均衡发展的一个缩影。近年来，该区在坚持教育优先发展基础上，按照提质量、扩资源、促均衡、抓队伍、重内涵、保安全的“六大任务”，全力推进教育教学质量提升、教育资源扩大、义务教育高位均衡发展，不断提升教育品质，彰显教育特色，有力地推动了教育事业高质量发展。

城区扩容 乡村补差

初秋时节，武威市凉州区荣华高新产业区的东部青顶白墙的新小区，整齐划一、格外醒目。小区中间，一幢现代化的教学楼巍然屹立。这是凉州区高起点规划、高标准建设，于今年春季投入使用的一所九年寄宿制学校——武威第二十四中学，可容纳学生1080人。

“建校之初，学校周边仅有一个居民区，不存在入学压力，如今陆续有张义、南营、西营等地移民搬迁，学校班容量随之水涨船高。”校长范军介绍说，新校落成不仅让贫困群众搬得出、稳得住，也从根源上解决了教育公平，让更多的贫困家庭享受到了教育福利。

凉州区地处甘肃省西北部，河西走廊东端、祁连山北麓，是该省人口最多的县区，总人口达103.5万人。近些年，随着城镇化进程加快和生态移民工程的实施，凉州区城区人口已超过38万，现有学校难以满足居民的入学需求。

为缓解不断升温的“大班额”问题，保障现有居民、移民及外来务工人员子女平等接受义务教育，凉州区加强顶层设计，依据城区发展规划对城区学校进行扩容。近5年来，共划拨教育用地16宗共788.6亩，在城区中小学累计投入资金3.1亿元，新建改扩建中小学8所，新建校舍7.46万平方米，新增学位9750个。

在城区实施扩容工程的同时，凉州区在乡村实施的“全面改薄”工程也在为农村弱校增添着活力。

据统计，2014年以来，该区以“全面改薄”为契机，累计投入资金7.3亿元，新建校舍19.8万平方米，新建室外运动场地27.7万平方米，新增学位8000多个，并对全区中小学食堂、操场、旱厕等进行改造升级。

“学校的改善一方面保证了师生的生活和学习，另一方面也倒逼学校内涵式发展，使得农村学校教学质量大幅提升，既留住了学生，也解放了家长。”武威第十七中学校长郭永清说。

资源整合 抱团发展

相比前几年，凉州区教育局教研室主任冯亚瑾的底气和自信足了很多。

“过去，凉州区中小学教育发展极不平衡，特别是农村学校普遍存在布局分散、规模较小、缺乏学科领军力量、教研资源不足等现状。这样的结果显而易见，城区学校越强，而农村学校越弱。”冯亚瑾无奈地说。

为有效破解农村学校发展的这些难题，近年来，凉州区教育局按照“就近划片、区域互动、资源共享”的原则，根据区域内各学校教学质量发展情况，将全区各学校划分为10个城区联片组、13个农村联片组、6个城乡联片大组。具体实践中，各联片教研组通过现场交流、示范观摩、网络互通等方式，积极组织开展大组备课、案例教研、同课异构、问题会诊和校本课程开发等活动，打造教育发展共同体，实现了区域内各学校资源共享、共同发展。

“联片教研活动中，成员校不断总结推行好经验、好做法，形成了相互学习、相互促进的梯次发展局面。各联片组牵头学校通过线上课堂共享、集体备课、课例研讨等形式，进一步扩大优质教育资源的辐射作用，实现了以强带弱、抱团发展。”武威十中副校长曹生财说。

依托联片教研中涌现的各学科名师，凉州区成立了覆盖中小学各学段、各学科的32个名师工作室，在名师工作室的带动下，一大批青年教师成功地实现了专业成长的新飞跃，逐渐成长为学校、区域名师。

四坝镇九年制学校教师赵子茜就是联片教研的受益者。她说：“教育局为乡村教师的专业成长搭建了广阔的平台，每一次观摩城里优秀教师的课堂，我都受益匪浅。在专家的指导下，不但学到了丰富的教学理论知识、先进的教学理念，更是让我摆脱了‘闭门造车’的窘境。”

据统计，近五年来，凉州区共有近300名教师获得陇原名师、甘肃省青年教学能手、甘肃省骨干教师等荣誉称号，有近500名教师在全国、全省教学技能大赛、“一师一优课、一课一名师”评选活动中获奖；在2018年甘肃省基础教育教学成果奖评选中6项成果分获一、二等奖，获奖数量在全省各县区名列前茅。

一校一品 人人有专长

童趣的动漫卡通猪猪侠、栩栩如生的人物形象、惟妙惟肖的城堡……走进凉州区共和街小学的微沙雕艺术实践工作坊，一件件用细碎沙子“刻画”的奇妙世界格外引人注目，仿佛走进了童话世界。

凉州区地处腾格里沙漠边缘，生于斯长于斯的孩子们对沙漠有着难以割舍的情感。因此，共和街小学学生艺术实践工作坊在进行学生美术实践时，紧扣沙漠题材，开展了以微沙雕为主要艺术形式的创作与探究，并以沙贴画、塑版画、水墨画、线描画等多种创意形式凸显西部沙漠特色，受到了师生的欢迎。

近年来，凉州区以构建凉州特色教育品牌为目标，着力打造一批教育理念先进、管理模式科学、教师素质优良、学生全面发展的国家和省市区级特色学校。目前，大部分学校形成了“学生有特长、教师有发展、学校有特色”和“校校有品牌，校校有特色”的良好局面。

书法、绘画、民乐、舞蹈、剪纸、经典阅读等，都成为凉州区各中小学的校本课程，进而成为各校的办学特色，推动了学校内涵式发展。

“特色学校建设已成为凉州区推动学校发展、促进素质教育实施、提高教育教学质量的重要引擎，这既是广大人民群众的外在需求，也是我们努力前行的内在动力。”凉州区教育局党组书记、局长杨发寿说，“我们要继续强力推动全区教育事业高质量发展，不断提升教育品质，让城乡孩子同样享受公平而有质量的教育，助推人口大区向教育强区的跨越。”

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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