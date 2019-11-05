用活红色资源培育红色传人

“张爷爷，1940年鲁南战役那场战斗，听说您一个连的战友就剩下4个了，而且您还负伤了……”近日，山东省枣庄市山亭区北庄镇抱犊崮小学五年级一班班主任隽华，将德育课堂搬到了校外，带领学生寻访家住北庄镇东洋泉村97岁的老兵张德全。一见面，学生们就七嘴八舌地问这问那。

枣庄市山亭区地处沂蒙山脉西南麓，境内有鲁南第一民主政权建设地、抱犊崮八路军115师纪念园等丰富的红色教育资源。今年以来，该区立足实际，切实用活红色资源，广泛开展“学习革命先烈，传承红色基因”主题教育活动，积极推树红色教育品牌学校，取得了实实在在的效果。

山亭区白庄小学是全国学雷锋品牌学校，校内有雷锋塑像、雷锋展室、雷锋长廊等，唱雷锋歌曲、读雷锋故事、写雷锋笔记、做“十佳小雷锋”成为学校工作的常态，这也是孩子们的必修课。该校先后举办了6届“十佳小雷锋”评选，60名孩子被评为“小雷锋”，印刷雷锋笔记500多本，雷锋主题教育活动如火如荼。

走进凫城镇付庄小学，却可以感受到另一种红色经典文化氛围。一进教学楼门厅，就可以看到壮观的英雄雕塑墙，走廊悬挂一幅幅“铁道游击队”资料宣传牌，“铁道游击队”爬火车、打敌人的英雄形象一下子浮现在眼前。

“雷锋、铁道游击队的故事家喻户晓，把榜样请到身边，与孩子们朝夕相处，让定格在电视电影中或局限在书本小说上的红色经典故事走到学生身边，红色基因才能进头脑，红色传承才能代代传承，经久不息。”山亭区教体局思政股股长侯绍英介绍。

自开展“榜样进校园”活动以来，山亭区先后创建全国雷锋学校2所，市级雷锋学校2所，邀请身边的老革命、老红军、老战士开展系列讲座活动60余场次，真正让身边的榜样成为学生前进的明灯。

除课堂搬到校外、榜样请到身边外，该区还以节日庆祝为纽带，通过各种形式，积极开展多种形式的红色教育活动。红色研学旅行、“祝福祖国”主题手抄报展评、红色主题升旗仪式、师生同唱国歌、革命故事红色演讲等一系列活动深入开展，有力促进了红色基因在每一所校园落地生根、开花结果。

“夯实常规动作，创新自选动作，搭建丰富的平台载体，全面放大山亭红色资源优势，让学生与革命先烈碰撞思想，与革命史实对照情怀，进而将红色精神内化于心，外化于行，是我们工作的落脚点。”谈到红色传承，枣庄第十八中学校长、区教体局局长褚红丽说。

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