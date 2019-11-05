河北任县 结对帮扶巩固脱贫成果

拿到月考成绩，河北任县辛店镇中学贫困生小赵脸上露出了笑容。今年，她升入辛店镇中学，学习成绩一直落后，一度萌生退学念头。班主任刘伟芳了解情况后，针对她的情况，专门定制帮扶计划，经过多人近两个月的共同帮扶，小赵重拾信心。如今在任县，共有575名贫困学生享受到了个人专属的帮扶计划，参与帮扶教师610名。

据县教育局党组书记刘国辉介绍，任县曾是省级贫困县，去年8月脱贫出列。在实施精准脱贫过程中，任县始终秉承“扶贫先扶智”理念，充分发挥教育扶贫的基础性、先导性和根本性作用，深入开展“手拉手”结对帮扶工程，探索推行了“2345”教师结对帮扶贫困学生模式，有效阻断了贫困代际传递，巩固了脱贫攻坚成效。

所谓“2345”结对帮扶模式，即充分发挥学校教育脱贫主阵地和教师教育脱贫主力军两方面作用，全面落实贫困学生“一生一帮”对象清、“一生一册”底子清、“一生一策”对策清3项帮扶措施，精准围绕扶生活、扶学业、扶心理、扶志向4方面内容开展帮扶活动，努力达到“物质上有帮助、心理上有疏导、学习上有进步、亲情上有联系、品德上有提升”的“5有”目标。

在“扶心理”方面，任县专门成立由48名心理辅导教师组成的17个心理辅导小组，利用校外未成年人心理辅导站及校内心理咨询室、留守儿童之家等平台对全县贫困学生进行心理健康教育。目前，已举行心理健康讲座43期，开展心理疏导服务500余人次。

该县还针对不同学生特点，开展了“扶生活、扶志向”活动，解决贫困学生实际困难；帮扶教师积极协助落实好贫困学生的免、补、助等各项教育扶贫政策；先后开展课后帮扶4000余次，贫困学生的学习动力明显增强，整体学习成绩显著提升。

现如今，任县立体化、全方位的帮扶体系已经初步形成，教育扶贫“智志双扶”巩固了脱贫攻坚成果。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)