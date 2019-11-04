一场美育与学生的“美遇”

用铁丝、铜片制作的荷花、莲叶，用树根搭建的梨树，用纸板搭建的江南水乡立体画……近日，在浙江省永康市2019年中小学艺术节上，学生创作的两万件作品一经展示，便吸引了很多市民驻足参观，每件作品旁都配有二维码，扫一扫就能看到学生的创意介绍。

此次艺术节的参展作品材料并不“高大上”，大多为铁丝网、螺丝钉、废旧布料、硬纸板等，但师生们利用这些身边易得的原材料，发挥奇思妙想，突出五金特色、本土特色、学校特色、创意特色、环保特色，淋漓尽致地展现了五金之美、永康之美、艺术之美。

在现场观展的教育部基础教育课程改革美术课程标准研制课程组组长、首都师范大学教授尹少淳表示，永康作为县级市，举办如此规模的展览，在全国也是非常罕见的，“通过这样大型的艺术展，能很大程度地吸引全社会关心美育发展，同时也能促进民众素质提高，进而推动永康社会整体大跨步发展”。

此次艺术节以“艺术遇见成长”为主题，筹备了8个月，由于学生上交的参展作品太多，达到了两万余件，展厅为此扩容了3次，最终扩大到了6800平方米。

近年来，永康各中小学坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬美育精神，在办学实践中形成以美育美的传统和美育英才的环境，引导学生在学习和生活中发现美、理解美、追求美，自觉接受中华优秀文化的熏陶，树立文化自信。截至目前，永康市拥有艺术特色学校16所，今年高考考上体育艺术类一段线的学生超过200人。

“此次艺术节是我市美育成果的一次全面展示，也是推动整个城市文化建设、提升城市文化品位的有效载体。”永康市教育局局长谢滔说，艺术节让社会对艺术教育有了重新的认识，有助于提升民众对美的欣赏能力，树立正确的审美观念，养成良好的艺术素养。

近年来该市大力“造节”，以此作为素质教育的展示平台，鼓励全市各中小学校积极开展教育实践活动，极大地满足了学生个性化发展的需求。“一年四节”即艺术节、读书节、体育节、科技节，已经成为永康中小学每年必办项目，素质教育“百花齐放”，大批师生在各级各类艺术比赛中获奖。（王强）

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