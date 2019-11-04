大学生助力老区脱贫攻坚 红色旅游打出“青春牌”

近日，第九届全国大学生红色旅游创意策划大赛总决赛在素有“红军摇篮、将军故里”之称的安徽省金寨县举办。大赛以“祝福祖国母亲·传承红色基因”为宗旨，从30个省、236所学校的630支团队中脱颖而出的29个决赛队伍，围绕金寨的红色文化资源，设计制作红色旅游路线、创意策划产品和创意营销微视频。

北京第二外国语学院党委书记顾晓园与获奖学生及参与组织活动的师生合影（校方供图）

第九届全国大学生红色旅游创意策划大赛部分参赛队精彩作品展示（校方供图）

北京第二外国语学院党委书记顾晓园与获奖学生及参与组织活动的师生合影（校方供图）

大学生红色旅游大赛实现了大学生思想政治教育与专业教育、革命精神传承的深度结合。决赛现场，选手们围绕“两源两地，将军故里”主题，介绍参赛作品的思路及方案，并结合作品特色进行情景模拟展示与现场答辩。各组参赛作品将红色旅游与生态旅游、乡村旅游、历史文化旅游、休闲度假旅游等旅游业态相结合，在设计出红色旅游与其他旅游项目融合发展的旅游线路和旅游产品方案的基础上，深入挖掘金寨红色旅游的红色历史底蕴与文化内涵。同时，在表现形式上借鉴新元素、新技术、新概念，既有VR、APP小程序等科技元素与红色旅游规划充分结合，又有红色研学、红色助力脱贫等全域覆盖设计，全面展示了时代青年的青春激情、创新思维和专业素养，体现出鲜明的创新性、实践性和可操作性，为金寨县决战2019脱贫攻坚扎实助力。

此外，境外团队、留学生团队和台湾团队参赛是本次大赛的亮点之一。“我很荣幸能够来到决赛现场和众多优秀的团队交流切磋，这是难得的学习机会。”越南选手段维孟说，“在本次大赛的采风活动中，我感受到了金寨红色革命文化的深厚底蕴，希望以后有更多的机会了解中国，并希望自己能为中越友好作出贡献，成为中越友谊的桥梁。”

“作为评委，我为参赛大学生在决赛现场表现出的文案规范性、策划创新性与现场表现流畅性感到欣慰，这是高校近年来在红色思政教育、旅游专业教育成果的有力彰显。”中国旅游协会旅游教育分会秘书长刘莉莉说，“红色基因的传承过程，就是旅游产品创新的过程，青年是文旅行业的未来，教育是旅游行业人才培养的根本，我们愈发感受到到旅游教育重任在肩。”

据悉，本届大赛由中国旅游协会旅游教育分会、北京第二外国语学院、中国教育电视台和安徽省文化和旅游厅主办，北京第二外国语学院旅游科学学院、安徽省金寨县人民政府、北京第二外国语学院“红旅青年”思政工作室承办。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)