2019学术前沿论坛北师大举行 专家学者热议“美好生活”

人民网北京11月5日电 （孙竞 唐佳）以“美好生活：奋斗历程与创新实践”为主题的2019学术前沿论坛日前在北京师范大学举行。论坛从多学科、多角度聚焦共产党人的初心、使命和新时代社会主要矛盾，回顾中国人民追求美好生活的奋斗历程及其基本经验，探讨新时代人民美好生活需要的丰富内涵，研究实现人民美好生活的基本途径，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现人民对美好生活的向往贡献思想智慧。

论坛开幕式上，北京市社会科学界联合会党组书记、常务副主席张淼在致辞中指出，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，美好生活的奋斗历程不断产出新的创新实践。广大首都哲学社会科学工作者，要担负起历史赋予的光荣使命，把握美好生活的科学内涵、总结追求美好生活的经验、推动美好生活的创新实践。

北京师范大学副校长郝芳华表示，今天我们顺应了时代主题，从多学科、多角度回顾中国人民为实现美好生活而奋斗的光辉历程，共同探讨新时代满足人民日益增长的美好生活需要的对策与建议十分必要、及时，同时具有重要学术价值和现实意义。

中国人民大学哲学学院教授、中华传统经典研究中心副主任肖群忠认为，美好生活离不开经济的发展，社会的稳定与和谐，离不开人民群众教育、就业、收入等民生问题的改善，也离不开从根本上塑造、引领着人民群众的美好生活的主体要素。“好”代表需要的满足，“美”代表着人们对这种需要满足实现后的欣赏态度和幸福体验。仅有“好”的客观性，而缺乏“美”的主体性，是无法实现美好生活，提高幸福指数的。

中国政法大学法学院教授、宪法研究所所长姚国建认为，美好生活不仅包括物质层面的内容，也包括政治、文化、社会和生态领域，它内化为宪法对五个文明的确认。因此，宪法是美好生活的终极保障。十九大报告指出人民对美好生活的向往同发展不平衡不充分的矛盾是社会的主要矛盾，在“物质文化需要”到“美好生活需要”的转变中，“需要”没有变，“美好生活”要比“物质文化”要宽泛，范围更广，这就要求我们找准解决社会主要矛盾的方向，满足人民对美好生活的期待，其中一个重要方向就是解决我国宪法实施不均衡的问题。强化宪法实施，才可促进五个文明的协调发展。

北京师范大学哲学学院教授、北京文化发展研究院执行院长沈湘平认为，美好生活是人类共同的向往，但追求美好生活有本能与自觉之分，有内涵上的不同侧重，有实现途径上的分殊。原因在于不同民族的文明传统、不同国家的现实处境和不同的现代政党制度。今天中国人理解的美好生活实际是中国特色社会主义的美好生活。我们要从中国传统的独特底色、近代以来的历史经历、走向民族复兴的梦想、中国共产党的领导几个关键问题来理解这种美好生活。

据悉，本次论坛由北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、北京市社会科学界联合会、北京市哲学社会科学规划办公室、北京师范大学联合主办。学术前沿论坛自2001年创办以来，以“立足学术前沿，把握时代脉搏，聚焦民生国是，探讨发展思路”为主旨，以北京雄厚的智力资源和优质的学术资源为依托，先后围绕“小康社会”、“和谐社会”、“科学发展”、“中国梦”、“全国文化中心建设”等时代主题，团结引导各学会、研究会、研究院等学术性社会团体举办了18届主论坛、390余场学会专场活动，已成为首都哲学社会科学界展示最新研究成果、推动学术创新的年度盛会和促进首都哲学社会科学繁荣发展的重要学术平台。

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