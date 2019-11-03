新中国高等教育70年高峰论坛举办 专家学者南京论道

人民网南京11月3日电（孙竞）11月1日至3日，中国高等教育博览会（2019·秋）在南京举行。作为本次高博会的重要组成部分，由中国高等教育学会主办、江苏省教育厅支持、河海大学承办的“新中国高等教育70年高峰论坛”在南京国际博览中心召开。

本次论坛以“1+6”的形式举行，设一个主论坛和六个分论坛，系统地梳理回顾新中国高等教育70年发展历程与辉煌成就，总结发展经验，推进新时代高等教育的高质量发展。

在主论坛上，参与论坛报告的学者、专家围绕自己研究的领域发表演讲，报告涵盖了农科、艺术、水利、理工科、高等职业教育等在内的几大高等教育学科分支。

谈高等农科教育：高等农业院校要适变、应变和求变

中国农业大学副校长王涛在主论坛上就“新中国高等农科教育70年”为主题作报告。他指出，发展新农科，本质上是国家经济社会发展，特别是农业农村发展对高等农业院校的必然要求，同时也是高等农业院校成长的内在要求。

“截至2017年底，农业教育全国在校本专科生达46.9万余人，研究生12万，建国以来已经为社会输送了234.6万人才，为我国的三农建设提供了强有力的人才支撑。”王涛介绍。

王涛表示，国家不断发展，人民对美好生活的需求日益提升，高等农业院校也要适变、应变和求变。建设“新农科”，要加快转变人才培养方式，加快转变专业发展方式，加快推动教学改革，加快推动产学研融合。

谈高等艺术教育：70年硕果累累 已形成中国品牌

南京艺术学院院长刘伟冬在题为“新中国高等艺术教育70年”的报告中表示，新中国艺术教育的70年硕果累累，在承续传统、借鉴他者的基础上形成了中国品牌。

刘伟冬提到，在中国高等教育体系中，艺术学科具有特殊的意义。不仅具有高等教育各学科的共同属性，例如人才培养、文化传承、科学研究与社会服务等，同时还肩负着当代文化建设的神圣使命。新中国高等艺术教育70年，在尊重高等教育规律与艺术学科规律的同时，为传承和发展民族艺术文化提供了高质量的人才，同时在促进人的全面自由发展、推动社会文化进步以及提升国家文化软实力等方面起到了不可替代的作用。

刘伟冬强调，新时代高等艺术教育的发展过程当中，值得关切的是艺术教育与美育之间的联系。“全社会的美育教育，在新时代一定是不可或缺的。全民的、全社会的美育要达到一种新的高度，否则实现中华民族伟大复兴就会有缺陷。而艺术教育一定是美育教育的一个非常宽阔的路径，是达到美育教育很好的一个平台。”

谈高等水利教育：要走向国际舞台 参与全球水治理

主论坛上，河海大学校长徐辉就“新中国高等水利教育70年”为题发表报告。他介绍，建国之初，水利类高校只有8所，当时在校学生不到一千人。2019年，全国共有144所高校设置了水利学科专业，在校本科生超过20万人，专科生超过10万人。水利学科的规模不断扩大，层次不断提升，现代教育手段得到广泛运用，对外合作办学体系逐步健全，充分满足了水利发展的需求。

徐辉表示，高等水利教育70年的发展，离不开整个中国高等教育的大力发展，离不开行业的需求，并且与全球水治理问题结合紧密。新时代对水利高校的人才培养提出了新的要求，要创新转型，从原来工程技术人才培养向管理方向拓展，围绕生态环境、民生需求培养人才。

谈及面向未来使命和担当，他强调，“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”这16个字，是水利行业发展、水利工作的要求，也是水利人才培养、水利科技发展的方向。“我们要走向国际舞台，就要推进水利高等教育国际化的进程，要参与全球水治理相关的科研工作、人才培养工作，从而得到国际认可。”徐辉最后说。

谈高等职业教育：改革职教高考制度 拓展职教教育功能

“高等职业教育作为大国工匠的摇篮，高技术质量人才成长的地方，历经70年不懈的努力，奏响了智能强国，职教兴邦的一首壮歌。”江苏经贸职业技术学院院长薛茂云在题为“新中国高等职业教育70年”的报告中表示。

薛茂云说，职业教育离不开区域地方经济和社会事业的发展，在区域协调发展中发挥了不可替代的作用。除了西藏、青海、宁夏、海南以外，其他各省高职院所数量都在20所以上，职业院校的分布和区域的经济社会事业的发展密不可分，呈一个正向比的关系。同时，高职院校为制造业培养和输送170万毕业生，为乡村振兴培养了4.5万名技术技能人才。

报告中，薛茂云同时表达了对我国高等职业教育的一些反思：一是政策和专项驱动的发展逻辑导致了高职教育发展内生的动力不足；二是普通高等教育强大的磁场吸引力，导致高职教育缺乏应有的自信；三是前期规模扩张负效应，导致了高职院校同质化现象突出，学校本身内部虚胖，体制不健全。他建议，改革职教高考制度，使职业高考和普通高考慢慢分离。此外，要拓展教育的功能，凸显高职教育的职业教育、高等教育和继续教育的功能，优化结构、提升层次，实现职业教育内部宗旨和高职之间的有效衔接。

谈高等工科教育：我国理工科院校数量增长得最多、最快

中国高等教育学会工程教育专业委员会秘书长、浙江大学陆国栋教授在主论坛上以“新中国70年理工科院校发展变迁”为题发言。他指出，新中国成立以来，理工科类院校数量变迁与整个国家的发展紧密相关，且理工科院校数量是增加最多最快的，70年增长了33倍，占比从1949年的13.66%增长到2018年的35.35%，基本上是“三分天下有其一”。

从理工科院校发展的现状来看，在本科高校的空间分布上，理工类占到30%，农林类4.3%，师范类13%，医药类8.54%，综合类13.24%。并且，理工类本科高校重点大学占比要高于本科高校的平均占比，相对优势比较明显。

“在一流大学建设高校中，理工类高校占了47.62%；在一流学科建设高校中，理工类占了32.63%。由此可见，我国对理工类院校的重视，这也是理工类院校强势和优势的一种体现。”陆国栋说。

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