刘海峰：考试内容改革是高考改革永恒的主题

人民网南京11月3日电（孙竞）以“讴歌新中国70年辉煌成就，推进教育现代化创新发展”为主题的中国高等教育博览会（2019·秋）”1日至3日在南京举行。作为博览会重要论坛之一，在新中国高等教育70年高峰论坛上，国家教育咨询委员会委员、浙江大学文科资深教授刘海峰表示，高考是适应中国国情的考试制度，必须改革完善，但必将长久存在下去。考试内容改革是高考改革永恒的主题。

国家教育咨询委员会委员、浙江大学文科资深教授刘海峰

刘海峰指出，要理清高考内容与学生知识能力水平的基本关系与作用机制，考察不同考试内容与结构对学生学业水平与素养的考查信度与效度，研究有利于促进学生全面发展的高考内容选择与设计，实现对高中教育过程评价的实质性引领。

在高校考试招生改革方面，刘海峰认为应该考虑如何引导学生德智体美劳全面发展，研究如何将德、体、美、劳四方面素质纳入考试招生评价体系，构建符合新时代要求的高校招生录取模式。

“高考改革应该在全面研究、长远规划的基础上渐进推行，这样才能够使高考继续为我国高等学校选拔合格人才，维护社会公平和教育公平以及促进社会流动，维护社会秩序，建设高等教育强国继续发挥重要作用。”刘海峰最后说。

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